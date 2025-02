Palazzo Marino in Musica incontra Gallerie d’Italia e presenta il concerto Melodramma. La fortuna reciproca con Milano.

Terzo e ultimo appuntamento musicale nella splendida Sala Alessi del cinquecentesco Palazzo Marino, sede dell’amministrazione comunale di Milano e centro della vita politica.

L’occasione è data dall’esposizione presso le Gallerie d’Italia – Milano di Intesa Sanpaolo della mostra Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento.

Il concerto, in programma domenica 23 febbraio dal titolo Melodramma. La fortuna reciproca con Milano, coinvolge giovani cantanti, vincitori del Concorso Lirico Internazionale Salvatore Licitra, per esplorare il profondo legame tra Milano e quattro grandi maestri del

melodramma italiano: Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

Un rapporto che non solo ha segnato le loro carriere, ma ha anche plasmato la storia culturale della città, consacrandola come una delle capitali mondiali della lirica.

Il concerto è previsto domenica mattina alle ore 11.00 in Sala Alessi.

I biglietti d’ingresso sono gratuiti: a partire dalle ore 09.30 del giovedì precedente il concerto è possibile prenotarli online sul sito della rassegna (www.palazzomarinoinmusica.it) oppure ritirarli (fino a un massimo di due biglietti a persona) presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Milano in piazza Scala, 6

Terzo e ultimo concerto della rassegna Musica a Milano. Dal Rinascimento ad oggi

Domenica 23 Febbraio 2025, ore 11.00

Sala Alessi – Palazzo Marino

Piazza della Scala 2, Milano.

