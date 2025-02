Rho, inaugurato il reparto di Subintensiva Cardiologica.

Il sindaco di Rho Andrea Orlandi ha preso parte alla visita dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso all’Ospedale di Rho per inaugurare il nuovo reparto di Subintensiva Cardiologica. Bertolaso ha visitato il Pronto Soccorso e il reparto di Radiologia, dove è stata installata e resa operativa una nuova Risonanza Magnetica Nucleare (RNM), ha poi fatto tappa presso le Strutture di Ginecologia-Ostetricia e Pediatria, e successivamente ha incontrato il personale dell’ospedale.

Presenti anche il vicesindaco Maria Rita Vergani e Carlo Borghetti, delegato dal Consiglio regionale.

“Questo è l’ospedale dei rhodensi, ma anche dei 200mila visitatori che ogni anno approdano in città per la presenza di Fiera Milano, per Mind e per vari eventi – ha dichiarato Andrea Orlandi a margine del taglio del nastro – Un ospedale che ha fatto della sua Cardiologia e di tutti i suoi reparti un punto di avanguardia non solo a livello locale: oggi Asst Rhodense e Regione confermano loro impegno per mantenere viva questa tradizione. Dall’assessore Bertolaso ci aspettiamo un segnale rispetto ai nuovi investimenti su una struttura che in alcune parti è datata, mentre il suo personale offre servizi di ottima qualità. Servono investimenti infrastrutturali per mantenere vivo il nostro Ospedale Monumento ai Caduti che ha un legame fortissimo con la città”.

Orlandi si è così rivolto a Bertolaso, nella Sala Capacchione dove era riunito lo staff dirigenziale di ASST Rhodense, a partire dal direttore generale Marco Bosio insieme con primari, medici e infermieri:

“Come comunità siamo contenti di questa sua presenza, per noi l’Ospedale di Rho è una realtà importantissima. Nella pragmaticità ambrosiana, una volta terminata la prima Guerra Mondiale, qui si realizzò un ospedale e non un monumento di pietra come ricordo dei Caduti, raccogliendo i soldi di tutti i rhodensi. Il legame tra comunità e Ospedale è, dunque, molto solido. Questo è l’ospedale dei rhodensi e del territorio, per questo è qui presente Luca Elia, presidente della Conferenza dei Sindaci e Sindaco di Baranzate. In generale si riscontra grande competenza e voglia di contribuire allo sviluppo professionale, occupandosi della parte clinica e anche di una presa in carico umana. Il personale è la forza più viva e vitale. La struttura, invece, in parte è stata rimodernata negli anni, in parte necessita di investimenti e manutenzioni: la sua presenza come assessore regionale già rappresenta un segno di attenzione e speriamo sia seguita da concreti investimenti. Noi proseguiamo un ottimo rapporto con la direzione generale e con tutti i collaboratori. Questa collaborazione istituzionale non può che portare beneficio a tutta la comunità”.

