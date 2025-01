Il celebre Grand Chapiteau approda quest’anno in una nuova area strategica che diventerà il punto di riferimento per il Cirque du Soleil a Milano

Milano si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: il debutto del Cirque du Soleil in un contesto unico e simbolico, l’area di MilanoSesto.

Situata in Viale Italia 576, a Sesto San Giovanni (MI), è uno dei progetti di rigenerazione urbana più importanti d’Europa, un ex sito industriale in corso di riqualificazione che rappresenta un esempio di rinascita territoriale.

Quest’area, attualmente in trasformazione, si presta ad ospitare eventi di grande richiamo, come quello che vedrà protagonista la compagnia di intrattenimento più celebre al mondo che porterà la magia del suo spettacolo più iconico, Alegría – In A New Light.

Grazie alla visione strategica di Alveare Produzioni e Vivo Concerti, in collaborazione con MilanoSesto SICAF e il Comune di Sesto San Giovanni, lo chapiteau del Cirque du Soleil prenderà vita in un luogo che rappresenta non solo un crocevia tra passato e futuro, ma anche una piattaforma flessibile per iniziative temporanee.

Questo approccio permette di valorizzare spazi in attesa di una loro destinazione definitiva, unendo innovazione, accessibilità e comfort, garantendo servizi di alto livello e facilità logistiche per chiunque desideri assistere a questo spettacolo straordinario.

Il debutto di Alegría – In A New Light a MilanoSesto sottolinea come un’area in transizione possa diventare un ponte tra cultura, spettacolo e rigenerazione urbana.

Alegría – In A New Light rappresenta non solo un’esperienza indimenticabile per il pubblico, ma anche una celebrazione del talento internazionale e della capacità del Cirque du Soleil di ispirare e connettere le persone attraverso la magia delle sue performance.

Con il debutto a MilanoSesto, questa magia si intreccia con una visione urbanistica moderna, creando un punto di incontro tra cultura, spettacolo e innovazione.

MilanoSesto è una location studiata per rispondere alle esigenze del pubblico in termini di accessibilità e comodità.

Situata in una posizione strategica, l’area è facilmente raggiungibile in auto, grazie ai parcheggi situati a pochi metri dallo chapiteau, con i mezzi pubblici tramite la vicina fermata della metropolitana Sesto Marelli e le navette bus dedicate, che consentono un accesso rapido e semplice.

Un’organizzazione logistica pensata per gestire la grande affluenza prevista, assicurando un’esperienza fluida e sicura per tutti gli spettatori.

Cirque du Soleil torna in Italia nel 2025 con Alegría – In A New Light, la straordinaria rivisitazione creativa del celeberrimo spettacolo del 1994 acclamato a livello internazionale.

A Milano gli spettacoli si terranno dal 25 aprile al 2 giugno 2025.

Oltre 50.000 biglietti già venduti.

E in occasione di S. Valentino, sconto speciale del 20%, valido per i giorni feriali (weekdays) e la domenica sera, (escluso il settore Platinum).

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

