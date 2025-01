Dal 30 gennaio disponibile in digitale “CHANGE YOUR SOUL” (The Orchard), singolo che segna il ritorno dopo oltre 25 anni della band underground torinese 4GOT10, che lanciò le carriere di Luca “Vicio” Vicini (Subsonica) e Alberto “Vacchio” Vacchiotti (Fratelli di Soledad).

Oltre ai veterani del gruppo, a completare la formazione si affiancano Marco “Mark” Previato, Elena “Ele” Crolle, Mattia “Matt” Barbieri e Iacopo “Ia” Arrobio.

È attivo il pre-save: https://orcd.co/4got10-cys

“Change Your Soul” (L. Vicini/A. Vacchiotti) è il racconto di un io narrante che nel vuoto di una delusione trova il coraggio di ripartire da sé stesso, affrontando con propositività la solitudine.

Una power ballad dal ritornello solare che ricorda come il cambiamento parta sempre dalla persona riflessa allo specchio.

«La sorpresa più grande del rimetter mano a canzoni scritte 30 anni fa è stata quella di rendersi conto che il potenziale era più attuale di quello che pensassimo, come se fossero state scritte ora – racconta Luca Vicini – Stessa meraviglia nello scoprire che potevamo scriverne di altre, con lo stesso entusiasmo di allora. I 4GOT10 sono una famiglia composta da persone di età estremamente diverse e questo va ad evidenziare ancora di più questa sensazione di annullamento temporale, con una sola e forte direzione: realizzare e suonare canzoni che muovano le emozioni delle persone.»

INSTAGRAM

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia