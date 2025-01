Tony Boy dimostra ancora di essere inarrestabile

A un mese dall’uscita del suo ultimo album “GOING HARD 3” e nel pieno di un tour nei club interamente sold out, l’artista annuncia a sorpresa, l’uscita di “WET” feat. Glocky (Warner Music Italy), il nuovo singolo.

“WET” vede la partecipazione di Glocky, in cui il rapper di Padova, da sempre attento ai nuovi talenti della scena, ha visto un artista di grande originalità e freschezza.

Nella nuova traccia, un banger trap con un ritornello martellante, in un alternarsi di barre sferzanti e spesso provocatorie, Tony Boy è come sempre autentico, esplicito, diretto: un mix di energia e di personalità che lo conferma ancora una volta come un nuovo punto di riferimento nella scena.

L’artista sta inoltre portando nei principali club italiani il suo “Tour Club 2025”, prodotto da Vivo Concerti, che ha registrato il tutto esaurito in pochissimo tempo.

Calendario delle date:

Giovedì 16 Gennaio 2025 — Parma, Campus Industry – SOLD OUT

Sabato 18 Gennaio 2025 — Milano, Fabrique – SOLD OUT

Lunedì 20 Gennaio 2025 — Firenze, Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

Mercoledì 22 Gennaio 2025 — Torino, Teatro della Concordia – SOLD OUT

Giovedì 23 Gennaio 2025 — Brescia, Teatro Clerici – SOLD OUT

Domenica 26 Gennaio 2025 – Bologna, Estragon – SOLD OUT

Martedì 28 Gennaio 2025 — Roma, Atlantico – SOLD OUT

Mercoledì 29 Gennaio 2025 — Roma, Atlantico – SOLD OUT

Venerdì 31 Gennaio 2025 — Napoli, Casa della Musica – SOLD OUT

Sabato 1 Febbraio 2025 — Molfetta, Eremo – SOLD OUT

Lunedì 3 Febbraio 2025 — Padova, Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Mercoledì 5 Febbraio 2025 — Milano, Fabrique – SOLD OUT

Giovedì 6 Febbraio 2025 — Milano, Fabrique – SOLD OUT

Sabato 8 Febbraio 2025 — Padova, Gran Teatro Geox – SOLD OUT

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

https://www.instagram.com/tonyboygohard/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia