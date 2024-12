SanNoLo 2025: aperte le iscrizioni per l’ottava edizione

Dopo il sold out dell’edizione 2024, che ha visto trionfare Francamente, ai nastri di partenza SanNoLo 2025, ottava edizione del Festival della canzone a Milano. L’evento, in programma dal 20 al 22 marzo 2025, sarà ospitato dal DISTRICT 272, iconica location della nightlife milanese. Nato nel 2017, il Festival è diventato un appuntamento imperdibile per il panorama musicale italiano, coniugando impegno sociale e sostegno alla scena artistica emergente. Alla guida della direzione artistica e organizzativa troviamo Lorenzo Campagnari, autore televisivo, e Matteo Russo, imprenditore nel settore dell’intrattenimento milanese. Completano il team Fania Alemanno alla produzione esecutiva, Filippo Giorgi alla comunicazione e all’ufficio stampa e Rovyna Riot come presentatrice e performer.

IL PROGRAMMA DI SANNOLO 2025

Il programma di SanNoLo 2025 prevede un totale di nove eventi dal vivo. Magari SanNoLo, le tre serate di selezioni live pre-festival che tornano dopo il successo dell’edizione 2024, si terranno in diverse location milanesi e porteranno alla scelta di sei artisti che si uniranno ai dieci vincitori del bando, per un totale di sedici concorrenti. Questi appuntamenti offriranno agli artisti l’opportunità di esibirsi live e al pubblico quella di partecipare, creando un’atmosfera ancora più coinvolgente. Le tre serate di Festival, dal 20 al 22 marzo, saranno incentrate sulle esibizioni dei talenti emergenti: nelle prime due serate si sfideranno i due gruppi di concorrenti, mentre la terza serata vedrà i finalisti competere per il titolo. Il Festival si concluderà con una serie di eventi post-festival che comprenderanno esibizioni dei vincitori, talk e l’assegnazione di premi tecnici.

UN PALCO E UNA GIURIA DI ECCELLENZA

SanNoLo 2025 promette di mantenere il livello di eccellenza che lo ha reso famoso confermandosi trampolino di lancio per nuovi talenti. Negli anni, il palco del Festival ha accolto artisti come Paola e Chiara, Max Angioni, Dargen D’Amico e Margherita Vicario, mentre tra i giurati hanno figurato personalità di spicco come Nina Zilli, Malika Ayane, Luca De Gennaro (Radio Capital) e La Pina (Radio Deejay), Petra Loreggian (RDS) e Germano Lanzoni.

PREMI E OPPORTUNITÀ

SanNoLo ha costruito la sua reputazione anche grazie alla qualità dei premi offerti ai partecipanti. Negli anni, il Festival ha collaborato con partner come Billboard, Radio Popolare, OneShot e LoudPromotion. Per l’edizione 2025, i partecipanti potranno contare su premi in denaro, riconoscimenti tecnici, collaborazioni esclusive, produzione di brani, consulenze artistiche, showcase e minilive tour nei locali di Milano.

UN FESTIVAL SOCIALE

SanNoLo è molto più di un evento musicale. Il Festival si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale, collaborando con iniziative come ForestaMi, per la promozione di valori di inclusività ed equità di genere e progetti di solidarietà come Spesa Sospesa e Medici Senza Frontiere.

COME FUNZIONA IL FESTIVAL?

Gli artisti in gara verranno suddivisi in due gruppi da 8 concorrenti tra singoli e band: durante la serata del 20 marzo si esibirà il primo gruppo di artisti composto dai vincitori del bando e dai selezionati a Magari SanNolo. Il giorno successivo, venerdì 21 marzo, toccherà invece al secondo gruppo.

I finalisti, selezionati da ogni serata, si esibiranno ancora il 22 marzo durante la finale, al termine della quale verranno decretati i vincitori.

ISCRIZIONI APERTE

Le iscrizioni per SanNoLo 2025 sono ufficialmente aperte: i partecipanti possono presentare i loro brani inediti.

Il regolamento completo è disponibile sul sito ufficiale.

Produttore Esecutivo dell’evento: Ghe Pensi Mi, di Matteo Russo.

