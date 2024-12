Progetto TRUSTINAGEING: dalla ricerca UNIPV housing sociale

Una nuova struttura costituita da alloggi protetti volti a fornire un sostegno ad anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che cercano nell’ambiente domestico contesti sicuri, facilmente fruibili e confortevoli

a Pavia in Via Vivai 17 in un immobile di proprietà dell’

Azienda di Servizi alla Persona

di Pavia,

è nata da un gruppo di ricercatori dell’, afferenti a quattro diversi Dipartimenti (), che ha deciso di condividere le proprie competenze a supporto di un progetto ambizioso con la finalità di offrire alla città di Pavia una proposta all’avanguardia nell’ambito delle politiche sociali rivolte alla tutela delle persone anziane. La proposta è stata successivamente presentata all’attenzione dell’ASP Pavia che ha aderito alla compagine di partenariato, partecipando al cofinanziamento e mettendo a disposizione l’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione. Alla compagine si è poi unita anche la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (UOC Dietetica e Nutrizione Clinica). Il progetto vede inoltre coinvolti il Comune di Pavia e due aziende private (Euleria e Johnson Health Tech Italia) come soggetti terzi cofinanziatori.

L’acronimo TRUSTINAGEING (smarT senioR hoUsing to counteract Social isolaTion and for an IndepeNdent, safe, healthy and active AGEING) esprime in poche parole chiave i principali obiettivi di questo progetto: riqualificazione – comfort – assistenza, sicurezza, benessere – salute, inclusione e alfabetizzazione e autonomia digitale. La proposta si sviluppa su due tipologie di intervento: una architettonico-strutturale e una connessa all’ IoT (Internet of Things) e all’ICT (Information and Communication Technologies). Si propone la riqualificazione di un immobile abitativo, attualmente non utilizzato, inserito in un contesto di strutture assistenziali di proprietà di ASP Pavia, eco-sostenibile e dotato di spazi inclusivi e domotici. La soluzione proposta prevede la realizzazione di 10 alloggi indipendenti, 2 monolocali e 8 bilocali, organizzati intorno a una serie di servizi comuni, in grado di coniugare le esigenze di indipendenza della persona con quelle di socialità e prima assistenza.



Tutti gli alloggi saranno dotati di domotica di base e due saranno dotati di nuove tecnologie aggiuntive frutto della ricerca scientifica messa a punto presso i diversi laboratori dell’Università di Pavia e testati presso il Living lab del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione.

Questi ultimi saranno dotati inoltre di una piattaforma smart di servizi finalizzati al mantenimento del benessere degli anziani attraverso la proposta di una corretta nutrizione, l’esercizio fisico, l’esercizio cognitivo e la socialità nell’ottica di una prevenzione del decadimento fisiologico (funzionale e cognitivo) della persona anziana.

La parola chiave alla base della piattaforma sarà semplicità nell’apprendimento, nell’accessibilità e nell’usabilità. Le nuove tecnologie saranno pensate per tutelare il più possibile la privacy della persona. Parallelamente verrà offerto un programma di educazione digitale auspicando un coinvolgimento attivo di persone anziane nel mondo dell’ICT e nell’accesso a servizi offerti dalla piattaforma smart le cui funzionalità saranno fruibili attraverso applicazioni su tablet/SmartTV utilizzando IoT, sensoristica e sistemi di videoconferenza.

Il progetto di riqualificazione funzionale e prestazionale dell’immobile vuole essere una risposta adeguata e aggiornata sia al quadro esigenziale definito dalla specifica tipologia di utenza sia attraverso la scelta di soluzioni progettuali innovative e sostenibili al contesto ambientale attuale. Al piano terra si prevede inoltre l’inserimento di funzioni accessorie necessarie al funzionamento della struttura quali ad esempio il locale infermeria, ripostigli, depositi e spazi comuni per la socializzazione degli ospiti all’interno di un nuovo volume. Inoltre tutte le scelte tecnologiche e impiantistiche saranno indirizzate al massimo rendimento dell’efficientamento energetico: soluzioni edilizie impiegate con sistemi con prefabbricazione a secco, posa di un cappotto termico esterno all’edificio e di una soletta di copertura, rifacimento del manto di copertura con l’integrazione di pannelli fotovoltaici e sostituzione di tutti i serramenti con altre prestazioni per il controllo energetico combinate con un’ottimizzazione di impianti a basso consumo e altamente performanti.

Attualmente si sta definendo il dettaglio della fase progettuale a cui, con l’alta sorveglianza dei competenti settori del Ministero della Salute, seguirà la fase realizzativa secondo le procedure pubbliche normativamente previste. A chiusura dell’intervento, la gestione dell’immobile sarà di pertinenza istituzionale di ASP. La città di Pavia ed il suo comprensorio si doteranno, quindi, di un’ulteriore unità di offerta pienamente allineata alle indicazioni del PNRR azione 5 tesa al mantenimento a domicilio delle persone anziane ed in condizioni di fragilità. Questo il frutto di una proficua collaborazione tra Istituzioni che perseguono l’obiettivo di rendere servizi adeguati all’evoluzione e alle sfide che i tempi impongono.