Carne e stagionalità: come scegliere i tagli migliori in ogni periodo dell’anno

La scelta della carne giusta può fare la differenza nella riuscita di un piatto, e non tutti i tagli sono adatti a ogni stagione. Così come avviene per la frutta e la verdura, anche la carne segue una sorta di “stagionalità” legata alle tradizioni culinarie, al clima e alle preferenze di cottura. Trovare delle carni pregiate a Milano è molto più semplice se si sceglie di affidarsi a delle macellerie di qualità in grado di offrire ai clienti i migliori tagli disponibili.

Carne e stagionalità

Quando si parla di carne, la stagionalità è un concetto che spesso viene trascurato. Sebbene non sia un fattore così importante come per la frutta o per la verdura, la stagionalità è molto importante per ottenere il miglior gusto dalla carne.

Alcuni tagli di carne, infatti, sono particolarmente adatti in determinati periodi dell’anno a causa del clima, delle tradizioni culinarie e delle preferenze di cottura. Per esempio, i tagli grassi e ricchi di sapore, come la carne di manzo per brasato o il maiale per arrosti, sono più indicati in inverno, quando si cercano piatti caldi e sostanziosi.

Al contrario, in primavera e in estate, i tagli più magri, come il vitello o il coniglio, sono perfetti per piatti più leggeri e freschi. Non sottovalutare la stagionalità della carne permette di sfruttare al meglio le caratteristiche naturali del prodotto e di garantire una maggiore freschezza.

Le ricette più apprezzate con la carne

Come anticipato, in base alla stagione esistono diverse tipologie di ricette che esaltano al meglio il taglio di carne scelto, per esempio:

inverno : durante i mesi invernali, le ricette richiedono tagli che possano essere cucinati lentamente per sviluppare sapori ricchi e intensi. Per esempio una tipica ricetta adatta ai giorni freddi è il brasato e per questo piatto si utilizza molto spesso un taglio di manzo come il cappello del prete, che è situato nella parte anteriore della spalla. Questo taglio ha una buona quantità di tessuto connettivo, che si scioglie durante la cottura prolungata, rendendo la carne tenera e succulenta;

: durante i mesi invernali, le ricette richiedono tagli che possano essere cucinati lentamente per sviluppare sapori ricchi e intensi. Per esempio una tipica ricetta adatta ai giorni freddi è il brasato e per questo piatto si utilizza molto spesso un taglio di manzo come il cappello del prete, che è situato nella parte anteriore della spalla. Questo taglio ha una buona quantità di tessuto connettivo, che si scioglie durante la cottura prolungata, rendendo la carne tenera e succulenta; autunno : anche in autunno si prediligono tagli di carne che siano perfetti per cotture più lunghe. Per esempio, il maiale arrosto con mele e funghi è un’ottima ricetta che esalta i sapori autunnali e si può realizzare con il lombo di maiale, un taglio di carne versatile e adatto alle cotture in forno.

: anche in autunno si prediligono tagli di carne che siano perfetti per cotture più lunghe. Per esempio, il maiale arrosto con mele e funghi è un’ottima ricetta che esalta i sapori autunnali e si può realizzare con il lombo di maiale, un taglio di carne versatile e adatto alle cotture in forno. primavera : in questa stagione si preferiscono tagli di carne più magra e leggera come la carne bianca, per esempio. Una ricetta molto apprezzata è il coniglio alla cacciatora che viene preparato usando il coniglio intero tagliato a pezzi, sfruttando tutte le parti, inclusa la sella e le cosce, che hanno una carne magra ma saporita;

: in questa stagione si preferiscono tagli di carne più magra e leggera come la carne bianca, per esempio. Una ricetta molto apprezzata è il coniglio alla cacciatora che viene preparato usando il coniglio intero tagliato a pezzi, sfruttando tutte le parti, inclusa la sella e le cosce, che hanno una carne magra ma saporita; estate: una ricetta estiva fresca e veloce da preparare è il carpaccio di manzo. Per il carpaccio si utilizza il filetto, che è un taglio molto tenero e magro. Viene affettato sottilmente e servito crudo con condimenti leggeri come olio d’oliva, limone e scaglie di parmigiano.

Ovviamente queste ricette si possono realizzare in ogni momento dell’anno, in base alle proprie preferenze e abitudini culinarie.

L’importanza della qualità nella scelta della carne

Per la buona riuscita di ogni ricetta un elemento fondamentale è la qualità della carne. Come riconoscere la carne di qualità? E dove trovarla? Riconoscere la carne di alta qualità non è sempre semplice, ma ci sono alcuni elementi che possono aiutare a orientarsi nella scelta: il colore, la consistenza, l’odore e la provenienza.

Una carne di buona qualità dovrebbe avere un colore vivo e naturale, con una marezzatura equilibrata (piccole venature di grasso che attraversano la carne), che contribuisce a renderla più saporita e succosa durante la cottura. La consistenza dovrebbe essere compatta e l’odore delicato, mai pungente.

Per garantire questi standard, è fondamentale affidarsi a macellerie di qualità che curano ogni aspetto della filiera, dalla selezione degli allevamenti al trasporto della carne. In questo contesto, l’Annunciata Macelleria è una tra le migliori macellerie a Milano e si distingue come un punto di riferimento per chi cerca l’eccellenza.

Fondata su una lunga tradizione di macellai esperti, l’Annunciata si impegna a offrire solo carni pregiate, selezionando i migliori tagli provenienti da allevamenti certificati e rispettosi del benessere animale.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia