Di seguito gli appuntamenti da oggi martedì 19 novembre, a domenica 24 novembre:

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: il noto cabaret del martedì con Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

Ingresso gratuito.

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE

Alle 21.30 – CRISTAL con TRAGOS DE TANGO Trio: un appuntamento imperdibile e tutto da ballare!

La selezione musicale è di GIACOMO BOMBONATO DJ.

Biglietto di ingresso: 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato per chi prenota l’aperitivo (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi cena.

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con EMILIO E GLI AMBROGIO: nel loro repertorio propongono le canzoni dei grandi maestri del cantautorato milanese: Gaber, Jannacci principalmente, ma non solo.

Ingresso gratuito.

VENERDÌ 22 NOVEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

A seguire Dj Set anni 70-80-90 con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 23 NOVEMBRE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con RENZO LUISE AND HIS HOT VIPERS: l’eccentrico e talentuoso chitarrista genovese con la sua formazione degli “Hot Vipers” presenta un effervescente programma di sala dedicato alla musica più infuocata dagli anni 20 agli anni 30.

A seguire Swing Dj Set con Mister Dip.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con DIXIE BLUE BLOWERS.

Ingresso gratuito.

Alle 21.30 – SPIRIT IN BLUES con FABRIZIO POGGI & BAND: cantante, armonicista e scrittore tra i bluesmen italiani più conosciuti e stimati in America, ha suonato con i più grandi artisti del blues, del rock e della canzone d’autore nazionali e internazionali.

Ingresso gratuito.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: il locale è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30).

Ma non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato. Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

