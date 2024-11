Sergio Bonelli Editore presenta: “Zagor. Samurai”

Dal creatore del personaggio Guido Nolitta e con i classici disegni di Franco Bignotti, arriva in libreria e fumetteria dal 22 novembre una celebre e iconica storia dello Spirito con la Scure.

Zagor. Samurai è un’avventura ricca di suspence ed emozioni che porterà Zagor a confrontarsi con i temibili guerrieri giunti dal lontano Oriente. La trama ci racconta di George Ferguson, un allevatore che ha subìto ripetuti furti di bestiame.

Dopo aver localizzato il covo dei ladri, chiede a Zagor di condurvi il suo esercito personale: un plotone di samurai, fatti giungere dal lontano Giappone, là dove Ferguson ha vissuto per molti anni.

Guidati dall’abile Okada Minamoto, il manipolo di samurai massacra facilmente i razziatori, ma il loro sinistro progetto non si ferma a questo. Ben presto i guerrieri nipponici iniziano a colpire e devastare molti villaggi indiani, lasciando dietro di sé una scia di sangue.

Quale oscuro piano si nasconde dietro la carneficina? E come fermarlo? Per farlo, Zagor dovrà radunare un gruppo di indiani e allenarli per cercare di sconfiggere i samurai, maestri del combattimento.

L’introduzione del volume è di Moreno Burattini

