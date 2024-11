Sanremo: su Raiplay il video di ‘Vengo dal sud’ di Bosnia

Disponibile da oggi su Raiplay “VENGO DAL SUD” (Aurora Dischi/ Universal Music Italia) il brano con cui BOSNIA, cantautore/producer campano, parteciperà alle audizioni dal vivo che andranno in onda da martedì 12 novembre in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Radio2 e RaiPlay). Al termine dei cinque appuntamenti verranno selezionati i finalisti che il 18 dicembre, su Rai 1, si contenderanno 4 posti per il Festival di Sanremo, categoria “Nuove Proposte”.

Il racconto di ‘Vengo dal sud’

“VENGO DAL SUD”, racconta l’esperienza di chi lascia le proprie radici per nuove opportunità, affrontando il dolore della perdita e la speranza del futuro. Evoca immagini vivide di tradizioni, feste e il senso di comunità del Sud, che contrastano con la rinuncia di chi resta e la rabbia di chi parte. L’accento del Sud resta, come un veleno di nostalgia, e la metafora del ragno esprime il richiamo alle radici, mentre la musica mescola ritmi tradizionali, pop e elettronica, un mix di sonorità che spaziano tra rap in dialetto napoletano e melodie italiane tra elementi EDM e alternative R’n’B.

Filippo Bosnia

Filippo Bosnia, in arte Bosnia, classe 1998, è un rapper, producer e cantante di origini napoletane. Si avvicina alla musica sin dall’età di otto anni, componendo i suoi primi versi nel 2006, quando, ispirato dal movimento Hip Hop che stava prendendo piede in Italia proprio in quegli anni, scrive il suo primo testo, che registra e arrangia autonomamente. Da quel momento in poi, le parole in musica saranno la sua ricerca senza fine, portandolo negli anni non solo ad affinare le tecniche di scrittura e a pubblicare diversi brani in autonomia, ma anche ad andare oltre i confini dei generi musicali, approcciando la composizione in maniera libera e creativa. Alla passione per il canto e per la scrittura, infatti, si unisce quella per la musica elettronica, complice nella sperimentazione e nella ricerca di un sound pop più personale e rappresentativo dell’artista. I suoi primi singoli, pubblicati con Aurora Dischi e Universal Music Italia, sono stati inseriti nelle principali playlist editoriali di Spotify e delle altre piattaforme di streaming.

Altre notizie di musica su Dietro la Notizia