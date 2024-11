Consorzio Turistico Media Valtellina: ‘Soggiorni Stellati’

Entra nella fase attuativa ‘Soggiorni Stellati’, il progetto di innovazione e sostenibilità turistica capitanato dal Consorzio Turistico Media Valtellina che ha l’obiettivo di promuovere una formula di vacanza maggiormente qualitativa ed ecologica sul territorio.

Mercoledì 30 ottobre, sul palco del V° Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia, la road map per l’implementazione di ‘Soggiorni Stellati’ è stata presentata come modello di economia circolare in cui le buone pratiche messe in campo per migliorare l’esperienza turistica avranno una ricaduta positiva non solo per il turista, ma anche e soprattutto sul territorio e i suoi operatori.

Destinatari del progetto le nuove generazioni

Cruciale, nella messa a terra di questo progetto, il ruolo delle nuove generazioni che saranno destinatarie e al contempo chiamate a definire le politiche di crescita e sviluppo sostenibile di domani. Per questo motivo, in platea per il “battesimo” del progetto il Direttore del Consorzio Turistico Media Valtellina Gigi Negri ha voluto con sé la Classe 3C e 5C del corso di Scienze Umane dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Pinchetti di Tirano a rappresentare i cittadini di domani che avranno un ruolo attivo nella sua implementazione. A gennaio 2025 prenderà infatti il via “Protagonisti”, un ciclo di incontri nelle scuole superiori organizzato sotto l’egida di Soggiorni Stellati; non si tratta di una iniziativa didattica ma di un progetto di ascolto e confronto con la Generazione Z, che già dimostra una spiccata sensibilità verso i temi della sostenibilità e in un prossimo futuro dovrà farsene personalmente carico: tenere conto delle loro richieste, aspirazioni e priorità fin da ora è un requisito indispensabile per gettare basi durature e di successo per una crescita sostenibile di tutta la Valtellina.

L’ascolto attivo e la collaborazione tra enti pubblici e privati resta una priorità per il Direttore: “Lavorare insieme ad uno sviluppo realmente sostenibile è un tema dirimente non solo per chi si occupa di turismo, riguarda tutti ed è una condizione indispensabile per la tutela del nostro pianeta. In quest’ottica, ringraziamo Regione Lombardia per gli stimoli e il supporto che ci offre e ribadiamo la nostra convinzione che il legame tra pubblica amministrazione, attori presenti sul territorio e cittadini, e in particolare le nuove generazioni, debba essere rinforzato, affinché la strategia sia davvero condivisa e implementata in modo efficace.”

Sostenibilità

‘Soggiorni Stellati’ ambisce a raccogliere sotto un unico marchio tutte le strutture di accoglienza e gli operatori turistici valtellinesi che hanno intrapreso la rotta della sostenibilità, orientando e accompagnando la svolta green della destinazione concentrandosi su tre ambiti fondamentali: la ricettività, stimolando l’ammodernamento delle realtà esistenti e favorendo la nascita di nuove eco-strutture ad impatto ambientale minimo, la mobilità sostenibile e l’attivazione di percorsi ed esperienze turistiche che rispettino la biodiversità e il benessere del territorio, oltre a quello dell’ospite.

“Già nel 2021 il Consorzio Turistico della Media Valtellina si era proposto come capofila del progetto “VALTELLINA 20/30”, una dichiarazione di intenti mirata a fare della Valtellina un territorio di sperimentazione per progetti e investimenti sostenibili, in accordo con gli obiettivi dell’agenda ONU 2030.

Partendo dalla Media Valtellina come territorio pilota dell’iniziativa, ‘Soggiorni Stellati’ fornisce alle realtà del territorio un supporto concreto e pragmatico verso la necessaria transizione ecologica: il nostro regolamento prevende riferimenti e accorgimenti specifici per le strutture che favoriscono il riutilizzo, il riciclo e il risparmio delle risorse come l’abolizione della plastica, l’introduzione della raccolta differenziata anche nelle camere degli ospiti, il contenimento dello spreco alimentare ed energetico e la raccolta e il riutilizzo dell’acqua piovana ma anche il noleggio di attrezzature e mezzi di trasporto a basso impatto.” – sottolinea Marco Fojanini, Responsabile Innovazione e Sostenibilità del Consorzio Media Valtellina.

Accordo con una primaria compagnia di distribuzione di energia rinnovabile

Per dare una base solida al progetto, il Consorzio ha intenzione di stringere un accordo con una primaria compagnia di distribuzione di energia rinnovabile con il triplice intento di effettuare un audit energetico gratuito delle strutture turistiche, installare presso le eco-strutture e in punti strategici delle strade e dei percorsi ciclabili della valtellina colonnine di erogazione di energia elettrica e, per monitorare i progressi del territorio mantenendo l’impegno sottoscritto nel 2023 firmando il Protocollo Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, rendicontare i progressi in materia di abbattimento delle emissioni di CO2 derivati dagli interventi di miglioria energetica e dall’introduzione di fonti di energia rinnovabile.

Dal 2025 le strutture che aderiranno a ‘Soggiorni Stellati’ riceveranno un marchio che attesta il loro status di realtà responsabile, attribuito in base all’adesione a 7 parametri fondamentali e ad altri 44 sotto-requisiti in base ai quali verrà assegnato un punteggio di qualità, da 1 a 5 stelle.

