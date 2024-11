Nathan Never, l’Agente speciale Alfa creato da Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna, e Martin Mistère, il Detective dell’Impossibile nato dalla penna di Alfredo Castelli e disegnato da Giancarlo Alessandrini, sono i protagonisti di una nuova incredibile avventura a fumetti, realizzata in collaborazione e con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

In Nathan Never & Martin Mistère: l’Energia del Cosmo, disponibile dal 22 novembre in libreria e fumetteria, scienza e fantascienza si mescolano per raccontare i progetti, presenti e futuri, che prevedono l’impiego dell’energia solare per alimentare non solo il nostro pianeta ma anche le future colonie sulla Luna e le prossime missioni esplorative nel cosmo.

Nathan Never e la giovane scienziata Sue Keaton devono tornare indietro nel tempo per recuperare un importante progetto risalente ai tempi della “Grande Catastrofe” che ha sconvolto la Terra del XXI secolo.

Giunti nell’anno 2029, secondo la vecchia datazione, con l’aiuto di un attempato Martin Mystère dovranno riuscire a sventare un attentato all’ingegnere spaziale dell’ASI Milo Danesi.

Forze oscure, infatti, cercano di fermare le ricerche dello scienziato, volte a trovare nuove fonti energetiche, alternative a quelle fossili e all’energia nucleare, affossando il rivoluzionario progetto Wireless Power Transmission.

I testi del volume sono di Bepi Vigna, le illustrazioni di Sergio Giardo, autore anche della copertina. L’introduzione è firmata Francesco Rea dell’Agenzia Spaziale Italiana e da Davide Bonelli.

