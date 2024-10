Nuovi appuntamenti settimanali allo Spirti de Milan

Giovedì 31 ottobre evento speciale Halloween Party

Dalle 22.30 inizia la festa più spaventosa dell’anno con serata di musica dal vivo, ballo e sorprese da paura: sul palco Alexandra Drag Queen con la sua band, spettacoli a sorpresa di burlesque delle Fanfarlo e dj set di Alex Biasco.

Negli spazi dello Spirit ci sarà anche un corner per truccarsi e, per chi vuole cenare, la cucina è aperta dalle 19.30.

Biglietto di ingresso 25 € con consumazione inclusa per chi viene dopo cena (20 € per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15 € con drink incluso per chi viene a cena o per aperitivo (12 € per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

Il biglietto non garantisce il posto a sedere.

Di seguito gli appuntamenti della settimana:

MARTEDÌ 29 OTTOBRE

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: il noto cabaret del martedì con Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

Ingresso gratuito.

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE

Alle 22.00 – PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO – OPEN MIC: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Per partecipare, bisogna prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

Alle 22.00 – HALLOWEEN PARTY CON ALEXANDRA DRAG QUEEN E FANFARLO.

VENERDÌ 1 NOVEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con PULSATION: progetto musicale Disco Funk anni 70-80 nato nel 2015 a Milano.

A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano Dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 2 NOVEMBRE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con CALABRÒ COI COLIBRÌ: formazione capitanata da Fabio Calabrò (voce e ukulele) che propone con un coinvolgente sound i classici dello swing insieme a cabaret musicale e invenzioni umoristiche.

A seguire Swing Dj Set con Big Mama.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 3 NOVEMBRE

Dalle 11.00 alle 21.00 – WUNDER MRKT: lo Spirit de Milan si popolerà di oltre 100 espositori dove poter acquistare creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte. Non mancheranno cibo, musica e tanta bella gente pronta a sorridere con gli occhi e a gustarsi ogni momento della giornata.

Ingresso gratuito.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB.

Ingresso gratuito.

Alle 18.00 – concerto di LAURA FEDELE & HEGGY VEZZANO: l’incontro tra i due artisti fa nascere un concerto blues con molteplici sfumature del genere: soul ballad, brani venati di rock e composizioni originali scritte dalla stessa Laura.

Ingresso gratuito.

Alle 21.00 – concerto di THE MAMA BLUEGRASS BAND: apprezzati dalla critica, la band country-indie-folk nasce prendendo spunto dalla produzione di Springsteen per poi creare una propria cifra stilistica.

Ingresso gratuito.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: il locale è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30).

Ma non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato. Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia