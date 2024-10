Il Consiglio comunale ha approvato, nella seduta di oggi, la delibera avente ad oggetto un primo pacchetto di modifiche al Regolamento dei Municipi.

Il testo, già approvato dalla Giunta, è finalizzato al proseguimento del percorso avviato per potenziare l’attuazione del decentramento e al rafforzamento della partecipazione degli organi decentrati ai processi decisionali centrali.

“Questa delibera – dichiara l’assessora al Decentramento Gaia Romani – pone le basi per il raggiungimento di alcuni primi importanti obiettivi che abbiamo condiviso a inizio mandato, nel solco della valorizzazione di deleghe, competenze e responsabilità dei nove municipi di Milano. L’obiettivo è proseguire la revisione dei processi che regolano i rapporti decisionali tra istituzione centrale e organismi decentrati. Al centro delle priorità su cui lavoreremo ci sono il riassetto dell’architettura istituzionale con riferimento sia alla governance sia alle competenze dei municipi, in particolare in tema di rigenerazione urbana e viabilità”.

Le modifiche approvate – suddivise in due gruppi – in seguito alla procedura di consultazione dei Municipi stessi, sono finalizzate a valorizzarne il ruolo quali portatori delle esigenze e dei bisogni delle comunità territoriali rappresentate e il pieno dispiegarsi del loro ruolo di indirizzo, gestione e controllo delle attività che interessano il territorio di riferimento.

Nello specifico, il primo pacchetto interviene su:

procedimenti in cui è prevista la consultazione obbligatoria dei Municipi, definendo che il provvedimento finale deve richiamare i pareri dagli stessi espressi, con obbligo di motivazione in caso di scostamento dai pareri o dalle indicazioni dei Municipi;

autonomia dei Municipi nel deliberare il riconoscimento dell’interesse civico in relazione ad iniziative di carattere municipale, con conseguente riduzione del canone unico;

modifiche finalizzate a perseguire una maggiore trasparenza ed efficienza del funzionamento dei Municipi.

Il secondo, sempre in un un’ottica di maggiore decentramento, attribuisce ai Municipi le seguenti funzioni:

rilascio dei permessi temporanei di suolo pubblico per le piccole iniziative diffuse di carattere socioculturale e di intrattenimento sul territorio milanese, le cosiddette PIDS;

formulazione di proposte di itinerari e piste ciclabili per l’ambito del territorio di competenza; gestione, oltre che dei portali web, dei social network, secondo gli indirizzi e le modalità indicate a livello comunale centrale;

istituzione dei Consigli delle ragazze e dei ragazzi, quale forma permanente di partecipazione a livello municipale;

parere in merito al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai valori limite vigenti per le sorgenti sonore relativamente ad eventi con finalità socio-ricreative e di animazione di esclusiva rilevanza municipale, per i quali sussista un rilevante interesse pubblico per il Quartiere;

parere obbligatorio non vincolante sullo schema di bilancio e sul bilancio previsionale.

