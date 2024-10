Causa meteo avverso, le chiusure comunicate in data 5 ottobre sono revocate, limitatamente a tratta, lavorazioni e sere qui richiamate.

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 9 Ottobre alle ore 06:00 di Giovedì 10 Ottobre 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra lo svincolo Istituti Universitari (km 6+138) e lo svincolo Pavia Nord/Stadio (km 7+030), rami di svincolo interclusi compresi. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Pavia Centro / Ospedali (km 5+881) per la medesima carreggiata nord.

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Pavia Nord/Stadio (km 7+015).

INTEGRAZIONE

Il precedente comunicato del 5 ottobre viene integrato dal presente, limitatamente a tratte, sere e lavorazioni di seguito richiamate.

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Venerdì 11 Ottobre alle ore 06:00 di Sabato 12 Ottobre 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra lo svincolo Istituti Universitari (km 6+138) e lo svincolo Pavia Nord/Stadio (km 7+030), rami di svincolo interclusi compresi. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Pavia Centro / Ospedali (km 5+881) per la medesima carreggiata nord.

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Pavia Nord/Stadio (km 7+015).

