“Renato Zero. Autoritratto”, i due concerti evento a Napoli

Il 21 e 22 giugno 2024, per la prima volta nella sua ultracinquantennale carriera, RENATO ZERO ha portato la sua musica e il suo rivoluzionario e caleidoscopico universo in Piazza del Plebiscito, abbracciando il pubblico di Napoli con i suoi concerti. Il NOVE propone in prima tv questi due incredibili spettacoli per una doppia serata evento: “RENATO ZERO: AUTORITRATTO”, in onda domenica 29 e lunedì 30 settembre alle 21:30.

“RENATO ZERO: AUTORITRATTO”: prodotto da Tattica, è l’occasione perfetta per rivivere l’emozione dei due grandi concerti di giugno e per ascoltare, tra i classici intramontabili e le perle rare di Renato Zero, i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre e certificato Disco d’Oro: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.

Ideazione e direzione dello spettacolo

Zero, che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo, è affiancato sul palco da una band composta da 7 musicisti, un coro a 8 voci e un’orchestra di 40 elementi diretta dal M° Adriano Pennino. Il lavoro di scenografia, light design e visual completa e accompagna le performance di Renato Zero, autentico catalizzatore di energia ed emozione, per legare spettacolo e racconto con un forte impatto sulla messa in scena.

Prosegue il viaggio in musica di Renato Zero

Prosegue intanto il viaggio in musica per l’Italia di Renato Zero, con i concerti-evento di “Autoritratto” che toccheranno tra settembre e novembre i palasport di Milano (una grande festa in tre date all’Unipol Forum per celebrare per la prima volta il compleanno sul palco della città meneghina), Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina e Roma.

Dove vedere lo spettacolo

“RENATO ZERO: AUTORITRATTO” (2×120’) è prodotto da Tattica. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky canale 149 e tivùsat canale 9. I due speciali saranno disponibili on demand su discovery+.

