Annunciati ieri, giovedì 26 settembre, gli instore a ROMA, FIRENZE e MILANO con cui Marco Masini presenta ai suoi fan il nuovo progetto discografico “10 AMORI” (Momy Records, Concerto / BMG), in uscita solo in vinile e in cd il 4 ottobre e prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini (pre-order https://MarcoMasini.lnk.to/10AmoriPR).

Il primo instore coincide con l’uscita dell’album e si terrà venerdì 4 ottobre alle ore 17.00 a ROMA presso la Discoteca Laziale (l’acquisto dell’album presso il negozio Discoteca Laziale darà diritto all’ingresso all’incontro e al firmacopie).

Lunedì 7 ottobre alle ore 18.00 Marco sarà a FIRENZE presso la Feltrinelli di P.zza della Repubblica (incontro ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’acquisto dell’album presso Feltrinelli P.zza della Repubblica darà diritto a un accesso prioritario al momento del firmacopie).

Giovedì 10 ottobre alle ore 18.00 sarà la volta di MILANO presso la Feltrinelli P.zza Piemonte (incontro ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’acquisto dell’album presso Feltrinelli P.zza Piemonte darà diritto a un accesso prioritario al momento del firmacopie).

“10 AMORI LIVE 2025”, è l’atteso ritorno dal vivo di Masini, nei grandi spazi dei palasport con tre imperdibili date evento nel 2025:

il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di ROMA,

il 24 ottobre 2025 all’Unipol Forum di MILANO e

il 25 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di FIRENZE.

I biglietti per le date del tour a Roma, Milano e Firenze sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

https://www.marcomasini.it/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia