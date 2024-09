Finanziato per 1,5 milioni di euro il progetto “Comprehensive Cybersecurity”

La Città metropolitana di Milano è tra gli enti beneficiari dei fondi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity”) messi a disposizione tramite un apposito avviso pubblico dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Un progetto articolato, del valore di quasi 1,5 milioni di euro, che va a rafforzare ed intensificare i numerosi progetti già attivi in ambito di telecomunicazioni, infrastrutture cloud e a larga banda in fibra ottica, come l’ormai collaudato “Campus digitale metropolitano”.

L’ente, infatti, oltre a dotarsi di una infrastruttura capillare a banda larga in fibra ottica, ha costituito una grande rete digitale delle Pubbliche Amministrazioni del territorio metropolitano (Comuni, scuole, ospedali, Questura, Polizia postale e Polizia di Stato).

Grazie al finanziamento ottenuto, quindi, la Città metropolitana di Milano punta ad un innalzamento dei livelli di sicurezza a protezione del sistema informativo in ottica di miglioramento della cyber resilienza e dei servizi rivolti al territorio.

L’obiettivo del nuovo progetto è creare un nuovo impianto di cyber-governance aggiornato e performante, partendo da un’analisi accurata dei rischi esistenti, dalla formazione del personale IT, dall’aggiornamento e reingegnerizzazione dei sistemi, sino al potenziamento dei piani di protezione cyber con nuovi sistemi e tecnologie. Insomma una rete più sicura e innovativa a beneficio di tutto il territorio.

“Siamo molto orgogliosi del ruolo che la Città metropolitana di Milano riveste nel campo dell’innovazione e dell’infrastruttura in fibra ottica a livello territoriale, quale punto di riferimento per Comuni, scuole ed istituzioni – afferma il vicesindaco Francesco Vassallo – Questo finanziamento cospicuo, l’ennesimo che l’ente è riuscito ad intercettare nell’ambito del PNRR, ci permette di implementare l’esperienza del Campus digitale metropolitano in termini di sicurezza e competenze, a servizio e beneficio di tutto il territorio”.

