Bollate: eventi in biblioteca dal 20 al 28 settembre 2024

Si torna in Biblioteca con diversi appuntamenti culturali. Ecco cosa prevede il programma per il periodo dal 20 al 28 settembre 2024.

Venerdì 20 settembre, ore 10,00

Nati per leggere. Leggere con tutti i sensi, una guida per genitori e futuri lettori

Torna con nuovi appuntamenti il progetto proposto ai genitori di bambini tra i 3 e i 12 mesi nato in collaborazione tra biblioteca e gli operatori del Consultorio familiare dell’Asst-Rhodense di Bollate e finalizzato alla sensibilizzazione alla lettura per genitori di bambini tra i 3 e i 12 mesi.

Incontro successivo il 26 settembre

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a: Marisa Piuri, Consultorio Familiare, tel. 02994305039 – mpiuri@asst-rhodense.it; Beatrice Cimbro, Biblioteca, tel. 0235005508 – biblioteca.bollate@csbno.net

Mercoledì 25 settembre ore 15,30

Pomeriggi creativi per pensionati attivi! Laboratorio per la creazione di fogli di carta. Parte II

Acqua e stracci e fibre naturali: cosi nasce da sempre la carta! Attraverso un laboratorio in due tempi verranno realizzati fogli di carta. A cura della bibliotecaria Veronica.

Ingresso libero

Giovedì 26 settembre, ore 10,00

Nati per leggere. In viaggio tra le storie

Secondo appuntamento del mese per il progetto nato in collaborazione tra biblioteca e gli operatori del Consultorio familiare dell’Asst-Rhodense di Bollate e finalizzato alla sensibilizzazione alla lettura per genitori di bambini tra i 3 e i 12 mesi.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a: Marisa Piuri, Consultorio Familiare, tel. 02994305039 – mpiuri@asst-rhodense.it; Beatrice Cimbro, Biblioteca, tel. 0235005508 – biblioteca.bollate@csbno.net

Venerdì 27 settembre ore 16,45

Bombe di semi. Laboratorio sensoriale

La natura è una risorsa preziosa ed è importante riavvicinare i bambini e le loro famiglie al contatto con l’esperienza reale, emozionale, creativa e fisica con essa.

In questa esperienza condivideremo delle letture a tema e a seguire un laboratorio in cui potremo amalgamare e manipolare insieme l’impasto di terra, argilla e semi per creare la nostra “bomba o formina di semi” da lanciare o piantare in un posto arido della città per donare colore alla natura attraverso la nascita di nuovi fiori di stagione! I bambini potranno osservare questo tratto di terra seminato e imparare a prendersi cura della nuova vita nel suo percorso di crescita. Per bambini dai 2 ai 6 anni.

Ingresso libero senza prenotazione.

Sabato 28 settembre ore 16.00

Incontro con la scrittrice Chiara Deiana e La stagione più crudele, Mondadori.

Per avvicinare sempre più i nostri lettori al mondo della scrittura, partono con settembre una serie di incontri con scrittrici e scrittori, per comprendere quale sia la necessità profonda da cui parte la scrittura, da dove nasca l’ispirazione, quali siano le fatiche e le gioie di quest’arte

Chiara Deiana è nata nel 1989. Laureata in Neuroscienze all’università di Trieste, vive a Milano, dove lavora come redattrice.

