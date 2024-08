Su Sky appuntamento con un altro grande evento di golf del DP World Tour da giovedì 22 a domenica 25 agosto.

Si tratta dei Danish Golf Championship, che giungono alla 10^edizione, in programma sul percorso del “Lübker Golf Resort” di Aarhus.

Tutte le quattro giornate del torneo danese andranno in onda in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

Commento affidato a Marco Cogliati, Fabrizio Redaelli e Roberto Zappa.

Ben cinque gli italiani impegnati in questo torneo: Andrea Pavan, Francesco Laporta, Renato Paratore, Lorenzo Scalise e Filippo Celli.

Montepremi complessivo di 2.500.000 dollari (425.000 al vincitore).

Questa la programmazione in diretta dei Danish Golf Championship su Sky e in streaming su NOW

Giovedì 22 agosto

dalle 13 alle 18

prima giornata

Sky Sport Golf e NOW

Venerdì 23 agosto

dalle 13 alle 18

seconda giornata

Sky Sport Golf e NOW

Sabato 24 agosto

dalle 13.30 alle 18

terza giornata

Sky Sport Golf e NOW

Domenica 25 agosto

dalle 12 alle 17

quarta giornata

Sky Sport Gof e NOW

