La fragilità è la condizione di tutti: da questa convinzione, o meglio da questa consapevolezza che guida l’impegno quotidiano di Fondazione Progetto Arca a fianco delle persone che vivono in povertà ed emarginazione, nasce la mostra presente al Meeting di Rimini 2024 intitolata Per chi esistono le stelle? Il cammino di Progetto Arca al fianco dei poveri.

Una consapevolezza che è parte integrante della onlus fin dalla sua nascita, a Milano nel 1994, e che qui a Rimini invita il visitatore a intraprendere un percorso espositivo di conoscenza, emozione e condivisione alla scoperta delle tante esperienze di vita e delle tante forme in cui si concretizza l’aiuto di Progetto Arca a contatto con la fragilità umana.

Ogni giorno, infatti, la Fondazione offre un aiuto concreto a persone senza dimora, famiglie in emergenza economica e abitativa, persone con problemi di dipendenza, migranti in fuga da guerre e povertà: in 30 anni sono 435mila le persone raggiunte. A tutte loro, Progetto Arca offre sostegno alimentare, accoglienza abitativa, assistenza in strada, puntando a essere una stampella verso la riconquista dell’autonomia sociale, abitativa e lavorativa.

Lo fa in tutta Italia e con progetti anche all’estero, lavorando in rete con partner locali, istituzioni ed enti, grazie al prezioso sostegno di grandi e piccoli donatori, e all’immancabile impegno degli oltre 600 volontari.

La mostra Per chi esistono le stelle? racconta questo grande impegno attraverso un percorso fatto di installazioni, storie e opere d’arte, che si ispira – fin dal principio con il titolo – al celebre verso di Majakovskij, di cui solo al termine della mostra si comprende il significato, solo dopo cioè aver osservato da vicino e fatto esperienza della fragilità umana.

Progetto Arca risponde con il sostegno alimentare organizzato su più livelli: la consegna di pacchi viveri – 13.500 in 30 città nell’ultimo anno – e l’invito a fare spese gratuite – 11.500 nell’ultimo anno nei 9 Market solidali distribuiti in Italia.

