Da giovedì 22 a domenica 25 agosto, in esclusiva in chiaro sul canale 20, e in streaming su Sportmediaset.it, appuntamento con le regate preliminari della 37ma edizione dell’America’s Cup, che si disputano nelle acque di fronte a Barcellona.

In Spagna, tutti i team saranno contemporaneamente in mare: previste 16 regate di flotta, 4 ogni giorno. Gare di preparazione, sono le prime in cui verranno utilizzati gli AC75, barche “volanti”, simboliche della modernità della competizione.

Tutti i team, compreso New Zealand, parteciperanno ai preliminari, anche se in questa fase le gare contro il Defender non varranno ai fini della compilazione finale della classifica.

A seguire, dal 29 agosto fino al 5 ottobre si entrerà nel vivo della competizione, con la Louis Vuitton Cup. Le finali della Cup si svolgeranno dal 26 settembre al 5 ottobre: lo sfidante vittorioso delle preliminary regatta avrà così il diritto di affrontare New Zealand.

I match si svolgeranno dal 12 al 21 ottobre, al meglio delle 13 regate.

La più antica e prestigiosa competizione sportiva internazionale di vela al mondo, vede tra i suoi protagonisti l’italiana Luna Rossa, la cui squadra tecnica è composta da Max Sirena (Team Director & Skipper) Gilberto Nobili (Operations Manager & Mechatronics Coordinator) Michele Cannoni (Boat Captain & Shore Team Manager) Shannon Falcone (On-Water Fleet & Safety Manager), Jacopo Plazzi Marzotto (Coach & Youth&Women’s Program Coordinator), Philippe Francois Pierre Presti (Coach), Hamish Dennits Willcox (Coach), Marco Mercuriali (Rules Coach), Francesco Bruni (Helmsman), Jimmy Spithill (Helmsman), Ruggero Tita (Helmsman), Marco Gradoni (Helmsman), Umberto Molineris (Trimmer), Andrea Tesei (Trimmer), Vittorio Bissaro (Trimmer), Enrico Voltolini (Sailor, Cyclor & AC40 Captain), Nicholas Brezzi Villi (Sailor & Cyclor), Romano Battisti (Cyclor), Emanuele Liuzzi (Cyclor), Bruno Rosetti (Cyclor), Paolo Simion (Cyclor), Mattia Camboni (Cyclor), Luca Kirwan (Cyclor), Cesare Gabbia (Cyclor) e Stefano De Pirro (Physical Trainer & Physiotherapist).

REGATE PRELIMINARI, PROGRAMMA:

giovedì 22 agosto: 4 regate, dalle 14.30 alle 16.00 – su 20 e Sportmediaset.it

venerdì 23 agosto: 4 regate, dalle 14.30 alle 16.00 – su 20 e Sportmediaset.it

sabato 24 agosto: 4 regate, dalle 14.30 alle 16.00 – su 20 e Sportmediaset.it

domenica 25 agosto: 4 regate, dalle 14.30 alle 16.00 – su 20 e Sportmediaset.it

Altri articoli Dietro la tv su Dietro La Notizia