Il 13 agosto in diretta da San Siro il derby Milan-Monza’

Martedì 13 agosto 2024, su Canale 5 dalle ore 20.30, andrà in onda in diretta e in esclusiva la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi.

Al centro della serata, da San Siro, il derby tra le due squadre della storia calcistica di Silvio Berlusconi: il Milan di Paulo Fonseca e il Monza del grande ex rossonero Alessandro Nesta. Prima della gara, avrà luogo un evento emozionante: l’esibizione canora di Fausto Leali che proporrà i suoi più grandi successi insieme a Daniel Musa, vincitore dell’ultima edizione di ‘Io Canto Family’.

Al termine della gara è prevista la premiazione sul campo con la consegna alla squadra vincitrice della coppa intitolata al Presidente che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i club.

Per 31 anni alla guida del Milan con cui ha conquistato 29 trofei: otto scudetti, una Coppa Italia, sette Supercoppe italiane, cinque Champions League, due Coppe Intercontinentali, un Mondiale per club FIFA e cinque Supercoppe Europee.

Poi il Monza, acquistato da Berlusconi nel 2018 quando militava in Serie C, ha centrato una doppia promozione: prima in Serie B e subito dopo in Serie A dove ha esordito per la prima volta nella sua storia il 13 agosto 2022. In queste due stagioni è stata la sorpresa del campionato, posizionandosi all’undicesimo posto nella stagione 2022/23 e al dodicesimo posto nella scorsa annata.

La serata sarà presentata da Monica Bertini, mentre la telecronaca della gara è affidata a Riccardo Trevisani e al commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati sul campo Monica Vanali e Claudio Raimondi.

Il match sarà visibile anche in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

