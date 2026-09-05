Il 6 novembre esce “THE FAITH TOUR” (George Michael Entertainment e Sony Music Entertainment), l’album live che contiene 18 registrazioni inedite di alcuni dei più celebri successi del rivoluzionario catalogo di GEORGE MICHAEL, sia con gli WHAM! – che hanno venduto milioni di copie -, sia della sua carriera solista.

L’album è disponibile in pre-order: https://georgemichael.lnk.to/TheFaithTourAlbum.

Registrato durante la storica tappa al Palais Omnisports de Paris-Bercy, nell’ambito del tour europeo del 1988, “Faith Tour”, la prima serie di concerti da solista della superstar, l’album mette in risalto lo straordinario talento vocale di George e la sua abilità come interprete dal vivo.

L’album non è soltanto una preziosa raccolta di un’epoca fondamentale della musica pop, ma anche una celebrazione di uno dei tour concertistici più iconici e più frequentemente citati di tutti i tempi.

“THE FAITH TOUR” include versioni dal vivo di tutti i singoli di successo tratti da “Faith”, tra cui “Faith”, “Father Figure”, “One More Try” e “Monkey”, che in questa esperienza cinematografica suonano, in qualche modo, più attuali che mai.

Un’esperienza che non lascia dubbi su quanto il cantante e, in particolare, “Faith”, abbiano rappresentato un’influenza e un punto di riferimento fondamentali per un’intera generazione di grandi star contemporanee, da Taylor Swift a Sam Smith fino a Harry Styles.

Nella tracklist sono presenti anche alcune cover inedite di canzoni particolarmente care alla leggenda della musica, tra cui “Love’s in Need of Love Today” di Stevie Wonder e “Lady Marmalade” delle Labelle.

Queste interpretazioni dimostrano la virtuosa capacità di George di affrontare qualsiasi brano e farlo proprio.

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