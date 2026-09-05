“Giganti – I protagonisti della storia”: Elisabetta II

Domenica 6 settembre, in prima serata, su Retequattro, secondo appuntamento con “Giganti – I protagonisti della storia”, il nuovo programma di approfondimento targato Videonews, condotto da Toni Capuozzo.

Il protagonista della seconda puntata è Elisabetta II, la Regina che ha accompagnato il passaggio tra due secoli, diventando il simbolo di un’epoca.

Con i suoi 70 anni e 214 giorni sul trono e oltre 150 milioni di sudditi, la Regina Elisabetta II è stata la seconda sovrana con il regno più lungo della storia, dopo Luigi XIV. Sin da bambina esercitò un particolare ascendente sui cittadini britannici, tanto da guadagnarsi il soprannome di “Shirley Temple”. Da adulta, invece, fu spesso accusata di essere fredda e distante, ma incarnò per decenni il rispetto assoluto del proprio ruolo: tensioni familiari, guerre e crisi mondiali non riuscirono quasi mai a scalfire la fiducia che il popolo riponeva in lei.

Con il commento, tra gli altri, dell’ex guardia del corpo Richard Griffin, dello stilista Stewart Parvin, dello scrittore Antonio Caprarica e del giornalista Federico Gatti, saranno ricostruiti anche alcuni dei capitoli meno noti del regno elisabettiano: dal caso di Anthony Blunt, curatore della Pinacoteca reale che per anni fu una spia al servizio dell’Unione Sovietica, all’effettivo potere della Corona fino all’enorme indotto economico che i Windsor generano per il Regno Unito.

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