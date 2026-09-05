Cinquant’anni dopo quel lampo chiamato Ma il cielo è sempre più blu, la voce ruvida, lucida e geniale di Rino Gaetano risuona ancora, più viva, più necessaria, più nostra.

E lo fa in un film che, dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma e l’uscita al cinema, approda finalmente per la prima volta in televisione, mercoledì 9 settembre 2026, in prima serata su Rai3.

“Rino Gaetano Sempre Più Blu” non è una biografia, ma un viaggio. Un sogno a occhi aperti. Un ritratto, scritto da Giorgio Verdelli e Luca Rea, con la regia dello stesso Verdelli.

Materiali unici, tra cui l’estratto di una traccia inedita dal titolo Un Film a Colori – Jet set, taccuini privati, memorie custodite come reliquie, interviste che sembrano confessioni radiofoniche rubate al tempo: tutto si mescola per raccontare l’incredibile parabola umana e artistica di un artista capace di raccontare il disagio e la bellezza della sua epoca in modo tagliente. Un cantautore in grado di camminare in bilico tra la voce di Petrolini e quella di Joe Cocker, tra satira e poesia, tra genio e provocazione.

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