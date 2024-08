Inaugurata nei giorni scorsi la seconda “Casa dell’Acqua” in via Fosse Ardeatine a Senago. I cittadini potranno rifornirsi gratuitamente di acqua di qualità, prelevata dall’acquedotto cittadino, per bere e cucinare.

Senago, inaugurata ad agosto la seconda casa dell’acqua

L’inaugurazione è avvenuta in presenza del gruppo CAP Holding e dell’amministrazione comunale rappresentata dagli assessori Tania Salamone e Marco Rosati e dai consiglieri Cinzia Grossi e Stefania Russo.

Il commento dell’assessore ai lavori pubblici Tania Salamone

«La seconda Casa dell’Acqua rappresenta un significativo passo avanti verso la sostenibilità ambientale e il risparmio economico per le famiglie del territorio. Riducendo l’uso della plastica e offrendo un servizio gratuito, contribuiamo a preservare l’ambiente e a diminuire le spese per l’acquisto di acqua in bottiglia. L’obiettivo è fornire un servizio prezioso e di alta qualità, con acqua batteriologicamente pura e controllata proveniente dal nostro acquedotto. Puntiamo a estendere presto questo servizio anche ad altre aree, per garantire a tutti i cittadini di Senago l’accesso a un’acqua eccellente e migliorare ulteriormente la qualità della vita della nostra comunità», spiega l’assessore ai lavori pubblici Tania Salamone.

«E’ stata installata nel quartiere Papa Giovanni. Il nuovo servizio è un’altra tassello da aggiungere al progetto di riqualificazione. A Senago si contano due casette dell’acqua grazie al gruppo CAP tale servizio permette ai cittadini di bere acqua naturale e frizzante completamente gratuita», conclude l’assessore all’ambiente Marco Rosati.

In caso di guasti o malfunzionamenti

i cittadini avranno a disposizione il numero verde dedicato alle Case dell’Acqua 800.271999 o l’indirizzo mail guasticaseacqua@gruppocap.it

