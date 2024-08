Festival LagoMaggioreMusica: il violinista Simon Zhu e la pianista Sophie Pacini

Il chiostro di Palazzo Perabò di Cerro a Laveno Mombello (Va) ospiterà, oggi sabato 17 agosto, uno degli appuntamenti più attesi della XXX stagione del Festival

LagoMaggioreMusica, organizzato sulle due sponde del Verbano dalla Fondazione

Gioventù Musicale d’Italia: l’esibizione del violinista tedesco Simon Zhu, che lo scorso annosi è aggiudicato il Primo Premio al Concorso Internazionale Paganini di Genova, e della

pianista tedesco-italiana Sophie Pacini.

I due musicisti eseguiranno pagine di Schumann

(Sonata in la minore op. 105 n. 1), Janàček (Sonata per violino e pianoforte n. 3 VII/7), Paganini (I palpiti in la maggiore op. 13) e Brahms (Sonata in re minore op. 108 n. 3).

Simon Zhu è un astro nascente del violino dal repertorio assai versatile. I suoi successi sono numerosi e davvero notevoli.

A partire dal suo debutto all’età di 8 anni e dalla sua formazione all’Istituto per giovani di alto talento musicale presso l’Università Mozarteum di Salisburgo, la pianista Sophie Pacini ha suonato in molte importanti sale da concerto in tutto il mondo.

Il concerto inizierà alle ore 21

(ingresso 12-15 euro).

https://www.jeunesse.it

