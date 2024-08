Grande successo per il Festival del Saltarello

l’evento interamente dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione di una delle danze più antiche e caratteristiche dell’Abruzzo tenutosi lo scorso 12 agosto nella località Ronzano a Castel Castagna (Teramo). L’evento è promosso dal GAL Gran Sasso Laga nell’ambito dei progetti di promozione del territorio.

Oltre a portare avanti la sua mission, ovvero far conoscere e apprezzare il Saltarello ed esaltare la tradizione musicale abruzzese per l’occasione rivisitata in chiave moderna e innovativa, quest’anno il Festival del Saltarello ha conquistato il GUINNESS WORLD RECORD per il più alto numero di persone danzanti con 723 persone che contemporaneamente hanno ballato la Quadriglia.

L’evento, condotto da MARCO ZINGARETTI con la straordinaria partecipazione di LUISA CORNA, ha visto salire sul palco grandi nomi del panorama della musica italiana: ORIETTA BERTI, PETIT e TIROMANCINO.

Nata da un’idea di Danilo Di Paolonicola, musicista di fama internazionale e docente del conservatorio “A. Casella” de L’Aquila, l’Orchestra del Saltarello ha proposto, anche in occasione del Festival, un repertorio di brani popolari abruzzesi ripercorrendo le note delle antiche vie della Transumanza, portando così avanti il suo progetto di compiere un’operazione di ricerca e rivalutazione della tradizione musicale abruzzese.

«È stato un successo clamoroso senza precedenti! – afferma il direttore artistico Danilo Di Paolonicola – Un grazie di cuore a tutto l’Abruzzo per la partecipazione e alla grande famiglia dell’Orchestra Popolare del Saltarello che in pochi giorni ha realizzato un capolavoro».

Le esibizioni sono state inoltre arricchite dalle tipiche danze popolari realizzate da Alessandra Calabrese, Andrea De Siena, Maria Carmen Di Poce, Laura Esposito, Giorgia Marsella, Marzia Menchini, Valentina Pellegrini, Giulia Pesole, Claudia Pietropaolo e Federica Tacconi.

Ad animare ancor di più la danza della Quadriglia sono state Le Pupazze, tipiche figure popolari, realizzate per l’occasione da Massimo Piunti di Libera Pupazzeria.

GIOVANI DEL FOLK, Gruppo Folcloristico i Maccabarri, Laccio d’Amore di Penna Sant’Andrea e The Folk Band sono i quattro gruppi folcloristici che si sono esibiti in apertura del Festival del Saltarello.

