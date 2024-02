Partita equilibrata quella tra milanesi e toscane, alla fine la spunta coach Gaspari grazie ad un tie-break d’autorità. Finale oggi, 18 febbraio, alle ore 14.15 su Rai 2.

Coppa Italia Frecciarossa: ecco la Finale Conegliano-Milano

Sarà ancora Prosecco Doc Imoco Conegliano contro Allianz Vero Volley Milano. Sarà la squadra di coach Gaspari a cercare di strappare la corona dalle mani delle pantere, oggi alle ore 14.15 in diretta su Rai 2. Le milanesi riescono ad avere la meglio nella seconda semifinale di giornata al PalaTrieste dopo una partita lunga ed equilibrata contro la Savino Del Bene Scandicci, risolta al tie-break.

A partire più convinta è la squadra di coach Barbolini, che nel primo set sul taraflex color parquet riesce ad innescare alla perfezione Antropova, autrice di 11 punti nella frazione. Il secondo parziale è un monologo delle ragazze in maglia fucsia, che fanno correre le avversarie in ricezione con Egonu, innescando davanti una letale Folie (4 punti in attacco con il 100% e 2 muri). Non cambia la musica nel terzo gioco, ancora a trazione milanese, con Orro in grado di orchestrare alla perfezione le sue attaccanti: 25-17 e 2-1.

E dopo i set di pausa che succede?

Dopo due set di pausa, torna in partita Scandicci in un quarto set senza storia, con Antropova ed Herbots a fare male e a regalare il meritato pareggio con il risultato di 14-25. Con la tensione alle stelle e i 5500 spettatori in visibilio, il tie-break si gioca in un’atmosfera carica, dove alla fine emerge Milano, trascinata da Egonu (25 punti) e Folie che, in un sabato dedicato alle centrali dopo la gioia di Fahr, vince il premio MVP con i suoi 18 punti (55% di efficienza, 5 muri). Una stoica Antropova a quota 29 punti non impedisce alle toscane di abbandonare la Final Four, lasciando a Milano l’onere e l’onore di provare a interrompere il regno di Conegliano. Ad aprire l’ultima giornata al PalaTrieste, che si prospetta elettrizzante, sarà la Finale di Coppa Italia Frecciarossa A2 tra la Bartoccini-Fortinfissi Perugia e la Futura Giovani Busto Arsizio, in programma alle ore 11 su Sky Sport Arena.

