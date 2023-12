È uscito a sorpresa “NASTY SINGLES”, il nuovo album della superstar globale NATTI NATASHA!

Contiene 16 brani, tra cui i suoi ultimi singoli e 6 brani inediti.

«Ho deciso di pubblicare le canzoni un po’ alla volta perché, al giorno d’oggi, la quantità di musica che esce fa sì che molte canzoni passino inosservate e ancora di più un album, che nella maggior parte dei casi ha solo 4 o 5 canzoni che spiccano– dichiara la cantautrice e imprenditrice dominicana NATTI NATASHA – Volevo offrire qualcosa di fresco e allo stesso tempo familiare all’orecchio del pubblico. Ora il puzzle è composto, dalla prima all’ultima canzone. Spero che il pubblico apprezzi la nuova musica e riviva con me le canzoni che ha contribuito a trasformare in successi. Amo questo album perché mi aiuta a mostrarmi nelle mie diverse sfaccettature e rappresenta tutto ciò che può accadere a una donna».

L’album si caratterizza per una moltitudine di suoni e generi, tra cui reggaetón, cumbia, bachata, R&B, dembow e afrobeat. Ogni canzone racconta una storia e dei sentimenti, ispirandosi ai momenti che segnano la vita di una donna.

Con sonorità tipiche reggaetón, “Mayor Que Usted” è un inno che parla di Porto Rico ed è il frutto della nuova collaborazione tra Daddy Yankee e Wisin & Yandel, mentre “Wow BB” celebra l’orgoglio e l’unità dominicana con El Alfa e Chimbala. Prodotto da Bryant Myers, Montana The Producer, Buho e Gaby Music, il nuovo brano “Kokorota” celebra la forza e la resilienza femminile.

Sulla scia dei precedenti singoli “Algarete”, “No Pare”, “Lokita”, “En Bajita” e “To’ Esto Es Tuyo”, l’inedito “Tu Perrota” mantiene le sue radici reggaetón e celebra la donna liberata, che trova la sua forza interiore e proietta la sua sicurezza in una nuova direzione.

Come parte del suo nuovo repertorio, “Ya No Te Extraño”, “Ándale” e “Otro Caption” sono brani dedicati alle donne che hanno il coraggio di chiudere un capitolo e che sono convinte di non guardarsi mai indietro e di celebrare la propria indipendenza.

A coloro che sono lasciati da soli nei momenti difficili, Natti rende omaggio con i brani strazianti e personali “Tu Tattoo” e la hit radiofonica “La Falta Que Me Haces”.

“Nasty Singles” mostra ancora una volta il talento di Natti Natasha e la sua crescita artistica.

Grazie alla varietà dei brani e ai testi profondi e personali, questo album è destinato a posizionarla come una delle voci principali del reggaeton.

Questa la tracklist di “NASTY SINGLES”:

“Kokorota”, “Ya No te Extraño (Versión Reggaeton)”, “Tu Perrota”, “Mayor que Usted” con Daddy Yankee, Wisin & Yandel, “No Pare Remix” con Tokischa, “Otro Caption”, “Andale”, “En Bajita” con Justin Quiles e Omar Courtz, “Ya no te extraño (Versión Cumbia)”, “Wow BB” con El Alfa e Chimbala), “Tu Tattoo”, “Lokita” con Maria Becerra, “Algarete”, “No Pare”, “To’ Esto Es Tuyo” e “La Falta Que Me Haces (Versión Bachata)”.

