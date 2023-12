Venerdì 15 alle Officine Cantelmo di Lecce e sabato 16 dicembre all’Eremo Club di Molfetta la rassegna Muse prosegue con un doppio live (ore 21 – ingresso 10 euro + dp – prevendite su TicketOne) della cantautrice Maria Antonietta, una delle voci più amate dell’alternative italiano.

Un concerto in cui tutte le sue anime convivono, in cui si alternano momenti rock’n roll, acustica e violoncello, cassa dritta, e ballad torbide. Pesarese, classe 1987, Maria Antonietta (nome d’arte di Letizia Cesarini) esordisce nel 2012 con l’album “Maria Antonietta”, prodotto da Dario Brunori, seguito da “Sassi” (2014) e “Deluderti” (2018). Laureata in Storia dell’arte, ha dedicato una serie di reading alla creatività femminile e alle sue poetesse del cuore.

Nel 2019 pubblica il libro “Sette ragazze imperdonabili. Un libro d’ore” (Rizzoli), una raccolta di poesie, prose e disegni dedicata a sette ragazze che hanno saputo affrontare la società del loro tempo. Nel 2021 è la conduttrice di una serie di Sky Original da titolo Sacra bellezza – Storie di santi e reliquie sul mondo dell’arte sacra. A distanza di 5 anni dal suo ultimo lavoro discografico nel maggio 2023 esce “La Tigre Assenza”, album ispirato all’omonima raccolta di poesie di Cristina Campo.

Nel nuovo lavoro Maria Antonietta abbraccia i suoi fantasmi, anche se sono feroci. “I miei mi hanno fatta a pezzi, ma adesso sono tornata intera per farli stare zitti per sempre”, racconta. L’assenza insegue, accompagna, ma non è una compagnia dolce e consolatoria, al contrario, è ingombrante e feroce come una tigre pronta in ogni istante ad aggredirci.

