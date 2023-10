“MEDUSA” (distribuito da Believe) sarà fuori ovunque venerdì 13 ottobre.

Il nuovo album dei Queen of Saba arriverà con tutti i suoi colori, emozioni e avventure. Lo stesso giorno il nuovo singolo “ACAB (Amami Come Ameresti Bambi)” feat. Willie Peyote sarà in radio.

Un brano che racconta dell’incontro tra storie d’amore, di rivolta e di attivismo che, secondo gli artisti, non può e non deve allontanarsi dalla dimensione artistica, che segue i singoli pubblicati negli scorsi mesi.

“Dire Willie Peyote e dire Torino è come dire la stessa cosa, e per una canzone che è sì una dedica d’amore a una persona, ma anche a una città che resiste non potevamo sperare di meglio. Le sue barre arrivano dritte al punto e raccolgono con generosità lo spirito del pezzo, facendolo proprio. Speriamo di trovare presto per le strade di Torino un graffito con scritto ‘Sei molto più bella di una gazzella che brucia’” – raccontano i Queen of Saba.

“MEDUSA” arriva a distanza di più di due anni da “FATAMORGANA”, l’album di esordio dei Queen of Saba. È una nuova avventura musicale all’insegna dell’evoluzione, ma sempre con gli stessi chiari principi in mente: i limiti sono fatti per essere superati.

Di seguito la tracklist di “MEDUSA”:

Principe/Regina CAGNE VERE feat. BigMama Pesca Noche feat. Ganoona ACAB (Amami Come Ameresti Bambi) feat. Willie Peyote Lingua in Fiamme Sentimi Sentimi Sentimi Insonnia Piccola Inutile Medusa

