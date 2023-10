Il 3 novembre uscirà “OXYMOREWORKS“, il nuovo album di JEAN-MICHEL JARRE, già disponibile in pre-order (OXYMOREWORKS (lnk.to).

Il lavoro è composto da nove tracce, alcune delle quali sono state pubblicate negli scorsi mesi, e comprende rielaborazioni di brani tratti dal suo ultimo album “OXYMORE” (2022).

Ogni brano è stato meticolosamente composto e prodotto da Jarre in collaborazione con ciascun artista, per dar vita a una nuova versione unica che mette in evidenza la maestria di ciascun musicista.

L’album abbraccia un ampio spettro di generi elettronici ed è stato anticipato dal cinematografico brano “SYNTHY SISTERS TAKE 2” con Adiescar Chase, dall’emozionante brano progressive “EPICA TAKE 2” con il produttore elettronico e polistrumentista marsigliese French 79, da “EPICA EXTENSION” con Brian Eno, dal brano “BRUTALISM TAKE 2” con Martin Gore e da “BRUTALISM REPRISE” con Deathpact.

La raccolta comprende anche “EPICA MAXIMA” in collaborazione con Armin Van Buuren. I due artisti avevano già lavorato insieme per il popolare brano “Stardust”, contenuto nell’album “Electronica” di Jarre del 2015.

«“OXYMOREWORKS” occupa un posto speciale nel mio cuore, in quanto rappresenta un viaggio sonoro davvero unico. Con la profonda gioia di collaborare con altri artisti, proprio come nella mia precedente avventura con “Electronica”, ho cercato di promuovere una nuova visione della mia musica – racconta Jarre – Ho teso la mano a musicisti unici che ritenevo avrebbero trasmesso una prospettiva accattivate in ogni brano. “OXYMOREWORKS” è una testimonianza dell’arte della collaborazione, una vibrante collezione di dialoghi musicali»

