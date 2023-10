Tornano gli *NSYNC con“Better Place”, il nuovo singolo

Dopo 20 lunghi anni di attesa si riuniscono eccezionalmente tutti i componenti della leggendaria boy band pop americana *NSYNC!

È uscito in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 6 ottobre “BETTER PLACE (From TROLLS Band Together)“, singolo che anticipa “Trolls Band Together (Original Motion Picture Soundtrack)” la colonna sonora da oggi in pre-order e in uscita in digitale il 20 ottobre e in versione fisica il 17 novembre del film “Trolls 3 – Tutti Insieme”.

Per l’occasione, il pluripremiato artista Justin Timberlake torna come produttore esecutivo della colonna sonora insieme al produttore e autore vincitore di un GRAMMY Mike Elizondo. Justin Timberlake ha scritto e interpretato nuova musica originale per il film, che include anche canzoni cantate sia dal cast e sia da alcuni dei migliori artisti contemporanei, tra cui Kid Cudi, Camila Cabello, Troye Sivan, Anna Kendrick e molti altri.

Composta da 14 tracce, la colonna sonora rimane fedele alla firma tipica di Trolls, un mix di nuovi e classici successi pop.

“Trolls Band Together” (Colonna Sonora Originale del Film) segue l’incredibile successo della colonna sonora originale del film “Trolls World Tour” del 2020, nominata ai American Music Award nella categoria “Favorite Soundtrack” e contenente il singolo “The Other Side” con Justin Timberlake e SZA che ha raggiunto la TOP 5 dell’Airplay radiofonico italiano.

Trolls Band Together (Original Motion Picture Soundtrack) Track List:

Better Place (da Trolls Band Together) – *NSYNC, Justin Timberlake

Perfect – Justin Timberlake, Eric Andre, Daveed Diggs, Kid Cudi & Troye Sivan

Let’s Get Married – Justin Timberlake, Anna Kendrick, Zooey Deschanel, Anderson .Paak, Kenan Thompson, Kunal Nayyar, Icona Pop & Ron Funches

Watch Me Work – Andrew Rannells & Brianna Mazzola

Vacay Island – Daveed Diggs, India Carney & Ty Taylor

BroZone’s Back – Justin Timberlake, Eric Andre, Daveed Diggs & Anna Kendrick

Lonely People – Troye Sivan

Hustle Dimension – Joseph Shirley

It Takes Two – Camila Cabello, Anna Kendrick, Justin Timberlake, Eric Andre, Daveed Diggs & Kid Cudi

Mount Rageous – Andrew Rannells & Brianna Mazzola

Better Place (Armonia Familiare) – Justin Timberlake, Eric Andre, Daveed Diggs, Kid Cudi, Troye Sivan, Anna Kendrick & Camila Cabello

Better Place (Riunione) – *NSYNC, Eric Andre, Daveed Diggs, Troye Sivan & Kid Cudi

Family – Justin Timberlake, Anna Kendrick, Camila Cabello, Eric Andre, Daveed Diggs, Kid Cudi & Troye Sivan

9 to 5 – Zosia Mamet

È online anche il trailer del film “Trolls 3 – Tutti Insieme” (https://www.youtube.com/watch?v=ftUpFjGKuY0), che sarà nelle sale italiane dal 9 novembre.

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia