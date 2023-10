Tizzoni d’inferno! Sembra ieri ma sono passati 75 anni da quando, il 30 settembre 1948,

debuttava in edicola il primo albo a striscia di Tex, il personaggio creato da Gianluigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini, destinato a diventare il più amato eroe del fumetto italiano e uno dei più longevi del fumetto mondiale.

Sergio Bonelli Editore celebra questo prestigioso traguardo in compagnia di Rinascente con la “Tex Week”: una settimana speciale dedicata al Ranger che si svolgerà presso la Rinascente Milano Piazza Duomo dal 3 al 9 ottobre per festeggiare un’icona capace di travalicare i confini del suo tempo, esaltare la bellezza della vita on the road, superare le frontiere e coinvolgere generazioni di lettori con le sue infinite storie.

In occasione della Tex Week, tutte le vetrine di Rinascente presenteranno una speciale esposizione dedicata al personaggio, la Tex Duomo Exhibition, e prenderanno vita a partire dalle ore 19.30 del 3 ottobre, ricostruendo con evocative maxi installazioni alcune delle più belle copertine e dei più amati personaggi del mondo di Tex, nemico dei prepotenti e dei gradassi.

TEX WEEK

3 – 9 ottobre 2023

Rinascente Milano Piazza Duomo

PROGRAMMA FIRMACOPIE

Air Snake del Design Supermarket, piano -1

Mercoledì 4 ottobre, ore 18.00

Pasquale Del Vecchio

Giovedì 5 ottobre, ore 15.00

Fabio Civitelli

Lunedì 9 ottobre, ore 18.00

Maurizio Dotti

