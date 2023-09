La band pluripremiata Thirty Seconds To Mars ha pubblicato il nuovo attesissimo album “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”.

L’album, disponibile in tutti gli store digitali ed in formato fisico, è realizzato in 10 versioni con diverse copertine che raffigurano una fotografia del cielo scattata da Jared Leto – che ha immortalato l’orizzonte ogni giorno durante il corso del 2022.

Le foto rappresentano un momento di calma e di riflessione, un invito a fermarsi e a guardare il cielo silenziosamente, allontanandosi dalla realtà e dal mondo frenetico e caotico.

L’idea alla base delle diverse copertine è stata quella di realizzare un’opera d’arte. Come Andy Warhol era solito creare serie diverse della stessa opera, così la band ha voluto realizzare diverse copertine dell’album come fossero quadri da esporre.

Ogni diversa copertina dell’album è inoltre accompagnata da una propria grafica interna, ovvero un dipinto rinascimentale realizzato utilizzando le nuove tecnologie dell’intelligenza artificiale, che ha interpretato visivamente il significato del titolo del disco.

L’intelligenza artificiale ha infatti fornito la spiegazione della frase “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day” e la citazione è stata riportata fedelmente nel packaging interno del disco:“This phrase is metaphor that implies that life, despite difficult circumstances, is still worth living. It suggests that even in the darkest of times, we should take the time to appreciate and enjoy the beauty of the world.” *

Questa frase è una metafora che implica che la vita, nonostante le circostanze difficili, vale ancora la pena di essere vissuta. Suggerisce che anche nei momenti più bui dovremmo prenderci il tempo per apprezzare e godere della bellezza del mondo.

*Risposta generata dall’Intelligenza Artificiale in data 16 GENNAIO 2023

Il nuovo album dei THIRTY SECONDS TO MARS è, dunque, pieno di ottimismo.

È un disco brillante che riflette un senso di positività, in contrasto con le circostanze difficili e dolorose del mondo che ci circonda.

La band ha scritto l’album nel pieno della pandemia, vivendo il processo creativo come un momento di evasione e leggerezza.

IT’S THE END OF THE WORLD BUT IT’S A BEAUTIFUL DAY – TRACKLIST

Stuck

Life is Beautiful

Seasons

Get Up Kid

Love These Days

World On Fire

7 to 1

Never Not Love You

Midnight Prayer

Lost These Days

Avalanche

