Tanti appuntamenti anche questa settimana allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), il locale meneghino dal gusto vintage.

Dal 13 al 15 ottobre il festival internazionale dello swing SWING’N’MILAN torna con la sua undicesima edizione.

Un evento unico dedicato alla musica e alla cultura degli anni ’30 e ’40 con balli, musica live, e un’atmosfera vintage.

Le prevendite sono disponibili qui: https://www.swingnmilan.it/swingnmilan/biglietteria-serate/.

Tre giorni di divertimento con le migliori band (Hot Sugar Band, Nicolle Rochelle, Giorgio Cuscito’s Woodchoppers, Monday Orchestra) per ballare al ritmo travolgente del swing e lindy hop.

Inoltre, quest’anno ci sono due giorni di lezioni di lindy hop per ballerini di tutti i livelli, tenute da professionisti (Joanna e Henric, Nils e Hyunjung, Vincenzo e Moe).

Questi i prossimi appuntamenti dal 20 al 24 Settembre

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE

Alle 19.30 – CRISTAL MILONGA con TRAGOS DE TANGO: musica dal vivo con rielaborazioni e riarrangiamenti dei brani che hanno fatto ballare generazioni di ballerini in tutto il mondo, esplorando così il tango in tutte le sue sfaccettature. Il loro vasto repertorio ripercorre la storia dagli anni ’20 agli anni ’50.

La selezione musicale è di Dj Bomaduro

Biglietto di ingresso: 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato bordo pista per chi prenota l’aperitivo (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi cena.

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE

Lo Spirit de Milan rimarrà chiuso.

VENERDÌ 22 SETTEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 23 SETTEMBRE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con ARTURO GARRA SWING CONNECTION: quintetto swing formato da giovani talenti jazzistici e capeggiato da Arturo Garra, tra i più importanti talenti del clarinetto nella scena jazzistica meneghina.

A seguire swing Dj Set con Fish.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con SPIRIT HOT SIX.

Alle 22.00 – concerto di PEPP1 & LE ALI AL SUGO LIVE: le canzoni di Pepp1 (pron. Peppuàn) uniscono la passione per le sonorità british a quello della lingua italiana. Il risultato è puro creepy rock, spaziando da vicende di voyeurismo appassionato al desiderio di morire per indigestione di Big Mac, passando per love stories culminate su un binario ferroviario.

Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci e a sostenere le attività della web radio di Spirit, lo Spiritophono (www.spiritophono.it).

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina!

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

