Max Pezzali annuncia il progetto del suo comic book, presentato in esclusiva al prossimo Lucca Comics & Games 2023,

il festival dedicato alla cultura pop più importante d’Europa che si terrà dal 1º al 5 novembre 2023.

Max Pezzali torna al mondo del fumetto, immaginario da sempre vicino a lui e parte integrante del suo percorso fin dagli esordi sulla scena musicale.

Per dare vita al progetto, la cui produzione è affidata a Lucca Comics & Games, Max ha voluto al suo fianco figure professionali d’eccezione con cui ha già collaborato durante la sua trentennale carriera.

Il comic book, infatti, è stato illustrato e sceneggiato dal celebre fumettista Roberto Recchioni; le grafiche sono state curate da Sergio Pappalettera – storico collaboratore di Max Pezzali, autore delle copertine degli album Hanno Ucciso L’Uomo Ragno e Nord Sud Ovest Est, nonché art director della data evento “Circo Max” tenutasi lo scorso 2 settembre al Circo Massimo di Roma.

Il comic book sarà disponibile per l’acquisto a Lucca durante i giorni del festival in tre versioni a tiratura limitata con copertina regular, variant e white. Di quest’ultima saranno disponibili solo 250 copie autografate da Max Pezzali e disegnate da Roberto Recchioni in diretta al Lucca Comics & Games.

Il comic book svelerà il tema caratterizzante della prima stagione del nuovo tour negli stadi di Max Pezzali, che prenderà poi vita e tridimensionalità nelle date live previste nel 2024 e alla quale faranno seguito, prossimamente, altri capitoli, rinnovando di volta in volta temi, raffigurazioni e personaggi.

Max Pezzali continuerà a farci cantare nell’estate 2024 con “Max Forever (Hits Only)”, la prima stagione del suo nuovo tour negli stadi, prodotto da Vivo Concerti. Trieste, Torino, Roma e una doppia data a Milano sono le tappe già annunciate a cui si aggiunge un nuovo appuntamento a Bologna, domenica 23 giugno 2024,

La musica di Max Pezzali è un concentrato di entusiasmo, gioia e ricordi che coinvolgono tutti, dai fedelissimi fan della prima ora fino ai più giovani, grazie a hit dai testi entrati a far parte della cultura pop italiana e che ora prendono vita anche nell’immaginario del fumetto.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

I biglietti per la nuova data di Bologna sono disponibili online e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 3 ottobre alle ore 12:00.

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

MAX FOREVER (HITS ONLY) CALENDARIO DATE

Domenica 09 giugno 2024 | Trieste – Stadio Nereo Rocco – DATA ZERO

Mercoledì 19 giugno 2024 | Torino – Stadio Olimpico

Domenica 23 giugno 2024 | Bologna – Stadio Dall’Ara – NUOVA DATA

Giovedì 27 giugno 2024 | Roma – Stadio Olimpico

Lunedì 01 luglio 2024 | Milano – Stadio San Siro

Martedì 02 luglio 2024 | Milano – Stadio San Siro

