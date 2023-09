A Milano apre “Magnete Bistrot by e-work”: relax e iniziative dedicate

al lavoro si incontrano nel nuovo spazio all’Adriano Community Center.

Milano: apre “Magnete Bistrot by e-work”, relax e iniziative

All’ interno del grande progetto di rigenerazione urbana del Quartiere Adriano di Milano apre il Magnete Bistrot: un bar caffetteria dedicato al cibo etico e sostenibile, dove passare momenti di relax e partecipare al progetto di inclusione che ispira il quartiere.

“Magnete bistrot” di Via Adriano 107 si inserisce nell’ambito di “Magnete”, spazio

culturale dedicato ad arte, performance dal vivo, orientamento, lavoro, inclusione

sociale e lavorativa.

La realizzazione

Magnete Bistrot è realizzato con e-work, un gruppo italiano specializzato nella consulenza, nella somministrazione di lavoro e nella gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali. E-work è presente all’interno di Magnete con la propria Fondazione Pino Cova (Fondazione attraverso la quale e-work si occupa di promuovere l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità fisica e psichica).

Concept e orari

Il Bistrot riflette il format e-workafé, il progetto lanciato da e-work nel 2016 per creare un ponte tra lo svago e il mondo lavorativo e che nel 2023 sta rafforzando la propria presenza a Milano con nuove aperture. Personalizzato negli spazi e negli arredi, Magnete Bistrot by e-work aperto dal lunedi al venerdi dalle 7.45 alle 21 e il

sabato dalle 7.45 alle 15.30. Si tratta di un luogo per trascorrere momenti di svago e distensione, con un’offerta enogastronomica di qualità.

Lo spazio sarà un luogo d’incontro dove le persone avranno anche la possibilità di considerare nuove opportunità interagendo con e-work. Non mancheranno infatti iniziative e incontri di dibattito e orientamento dedicati al mondo del lavoro e della formazione professionale.

E-work

E-work è un’agenzia per il lavoro nata nel 2000 e presente sul territorio nazionale con 38 filiali. Grazie a una rete di divisioni specializzate anche nella ricerca e selezione di profili di difficile reperimento – come nell’ ambito ICT, Finance e Banking e Cyber

Security – e-work è in grado di affrontare e gestire le necessità di compagnie multinazionali e corporate, enti pubblici, aziende dal profilo nazionale e regionale.

Nel 2016 e-work ha lanciato il format e-workafé: caffetterie del lavoro che creano un ponte diretto tra svago e mondo lavorativo. Attraverso la Fondazione Pino Cova l’agenzia si occupa di promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro

di giovani in condizioni di emarginazione sociale e disabilità, fisica e psichica.

Contatti

