A partire da questa settimana, nell’ambito di Milano aiuta, si riattiva il Piano Freddo del Comune di Milano allo scopo di potenziare l’assistenza ai cittadini senza dimora quando le temperature invernali ne mettono più a rischio l’incolumità. Il Piano è promosso all’interno del progetto unitario del sistema cittadino di prevenzione dell’autonomia e di contrasto alla grave emarginazione sociale.

Domani, lunedì 16 novembre, verranno attivati i primi quattro centri di accoglienza solo notturni a bassa soglia: via Saponaro (50 posti), l’ex scuola Manara di via Fratelli Zoia (25 posti), l’ex centro vaccinale di Brenta (25 posti) e lo spazio all’interno dell’Opera Cardinal Ferrari di via Boeri (20 posti dedicati alle donne). La struttura di via Fratelli Zoia sarà, inoltre, la prima attrezzata anche per l’accoglienza degli animali d’affezione, grazie alla collaborazione con Save the dogs and other animals.

Come ogni anno, alla saturazione delle disponibilità all’interno delle strutture già aperte, verranno attivati gradualmente nuovi centri. Il servizio di accoglienza notturna è cogestito con Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi ETS e con Opera Cardinal Ferrari, Associazione Senza Margini O.d.V. e Associazione Sviluppo & Promozione O.d.V.

“Il sistema cittadino di contrasto alla grave marginalità si attiva, come ogni anno, per potenziare la sua capacità di accoglienza durante i mesi più freddi – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé –. Il Piano freddo è un dispositivo salvavita che risponde al bisogno materiale di chi non ha una casa e vive per strada, ma l’offerta di una stanza e di un pasto caldo sono anche occasione per intercettare chi non chiede spontaneamente aiuto per avviare percorsi di reinclusione; storicamente, infatti, i dati ci dicono che la stragrande maggioranza delle persone che incrociamo nel periodo invernale non erano mai state prese in carico dai nostri servizi.

Chiediamo l’aiuto di tutte e tutti per supportare le persone che vivono in una condizione di marginalità chiamando il numero 0288447646, messo a disposizione dal Comune e attivo h24 per raccogliere le segnalazioni e attivare l’intervento delle unità mobili che ogni giorno monitorano la situazione in città”.

L’ingresso nelle strutture sarà possibile presentandosi al Centro Sammartini di via Sammartini 120 che è il punto di accesso di tutti i servizi per i senza dimora in città e che, a partire dalla prossima settimana, amplierà l’orario di ricevimento e fino alla fine dell’anno sarà aperto al libero accesso del pubblico dalle ore 9 alle ore 13 il lunedì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 il martedì e il giovedì, dalle 14 alle 18 il mercoledì e il venerdì e dalle 10 alle 17 nei fine settimana e nei giorni festivi.

Come sempre, le persone accolte dovranno sottoporsi a uno screening sanitario, che verrà effettuato con la collaborazione di Medici Volontari Italiani, e al test Mantoux presso Villa Marelli. Dopo l’inserimento nelle strutture tutti gli ospiti faranno un colloquio sociale di approfondimento e presa in carico, per capire se esistono le condizioni per l’avvio di un percorso personalizzato e per il passaggio nelle strutture ordinarie. I richiedenti asilo potranno usufruire anche di un assessment giuridico legale.

Si rafforza anche il monitoraggio del territorio attraverso le unità mobili che presidiano la città per fornire supporto, offrire un posto letto e assistenza a chi vive per strada. Oltre venti sono le associazioni che, in partenariato con il Comune, collaborano per questo servizio e hanno a disposizione dei posti sempre liberi al Piccolo Rifugio di via Puglie 33 (che presto si trasferirà in via Aldini 74) per accogliere in emergenza le persone incontrate per strada e che hanno accettato l’offerta di ospitalità.

Per supportare i centri di accoglienza e le unità mobili, è prevista per domenica 29 novembre la raccolta degli indumenti da donare alle persone senza dimora che vengono a contatto con gli operatori sociali. Dalle ore 9.30 alle ore 17.30 in cinque punti della città sarà possibile consegnare gli indumenti che non vengono più usati, ma sono ancora in buono stato. In particolare, si segnala la necessità di abbigliamento tecnico, scarponcini invernali e scarpe da ginnastica con taglie grandi, giacche e giacconi, tute, magliette, cappelli, guanti e calzettoni invernali, zaini e borse. Non sarà possibile donare abiti eleganti, abbigliamento non comodo o biancheria intima non nuova.

I punti di raccolta saranno allestiti presso i seguenti indirizzi:



Fondazione Progetto Arca, in via Sammartini 126;

Associazione City Angels, presso la loro sede di via Pollini 4;

Fondazione Fratelli di S. Francesco d’Assisi, piazza Baiamonti;

Remar Italia onlus, piazza XXIV Maggio;

Fondazione Cumse, piazza Argentina.

Tra i servizi previsti nell’ambito del Piano si annoverano, infine, anche gli spazi dei centri diurni, luoghi che offrono accoglienza di giorno con servizi che rispondono a bisogni primari attraverso le mense, le lavanderie, i guardaroba, gli ambulatori medici, il parrucchiere e ingaggiano i senza dimora in percorsi relazionali ed educativi con laboratori e attività di socializzazione e ricreative.

Restano un riferimento nella città le docce comunali di via Pucci e via Anselmo da Baggio, cogestite insieme alla cooperativa Detto Fatto, e quelle del Terzo settore che mettono a disposizione spazi per prendersi cura di sé e della propria igiene personale, ma anche servizi di lavanderia e guardaroba.

Attivate anche alcune collaborazioni importanti: con Banco Alimentare per derrate alimentari e cibo non deperibile; con Banco Farmaceutico e San Fedele Assistenza Sanitaria per la fornitura di farmaci, ausili e presidi medici e con Stop TB Italia per attività di sensibilizzazione e di mediazione culturale e sanitaria su vaccinazioni e prevenzione di malattie respiratorie.

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