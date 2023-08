In tour da maggio sui palchi dei più importanti festival in giro per l’Italia e la Svizzera con il suo “Globo Summer Tour”,

dopo aver collaborato con due pesi massimi dell’urban nazionale come Dj Shocca e Guè nel singolo ““El Clásico”, ELE A torna con “TENNIS CLUB” (https://bfan.link/tennisclub; distribuito da Believe), prodotto da Disse, mix e master di Tommaso Colliva.

“Tennis club, avvalendosi di metafore e parallelismi con il tennis, racconta una realtà che spesso non è come appare ma nasconde altro” dichiara Ele A.

In questo brano l’artista ci mostra due facce del mondo che ci circonda, dove la felicità altrui che tanto invidiamo non sempre però corrisponde al vero. La vita è spesso un passarsi la palla delle apparenze, vince chi riesce a rimanere in gioco.

“Tennis Club” è realizzato con il supporto di Italia Music Lab.

Dal 26 maggio è iniziato il “GLOBO SUMMER TOUR” che sta portando l’artista ticinese sui palchi dei maggiori festival italiani e svizzeri.

Di seguito le prossime date in calendario, prodotto da BPM Concerti:

2 agosto – JESOLO (VE) – Spiaggia del Faro

4 agosto – PATTI (ME) – Indiegeno Fest

5 agosto – FARA VICENTINO (VI) – AnguriaraFara

19 agosto – ORPUND (CH) – Royal Arena Festival

25 agosto – EMPOLI (FI) – Beat Festival

2 settembre – CASTELFRANCO VENETO (TV) – Sottosopra Festival

24 settembre – ROMA – Spring Attitude Festival

I biglietti per le date estive sono disponibili sui circuiti ufficiali e al seguente link https://bfan.link/globo-ep.

Tutte le informazioni su www.bpmconcerti.com.

Talento, consapevolezza e sperimentazione. Ecco come si presenta Ele A al pubblico.

Il talento lo si sente nelle barre e nel flow cuciti su misura per ogni occasione, la consapevolezza è quella di un’artista che nonostante la giovane età sa esattamente cosa vuole e come vuole farlo, la sperimentazione la si può sentire già dal primo play.

In poco più di un mese dall’uscita dell’EP “GLOBO” (https://bfan.link/globo-ep; distribuito da Believe), ELE A ha stravolto la scena, presentandosi come l’artista da tenere d’occhio quest’anno.

Un viaggio musicale, una dimensione di incastri di rime su beat che trasudano old school hip-hop.

Di seguito la tracklist di “GLOBO”:

“Record Deals”

“Globo”

“Mikado”

“Jeans”

“Oro”

“Uno9999”

https://www.instagram.com/eleee.a/

