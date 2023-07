“Villa Ada Festival”: Grande attesa per GoranBregovic

Dopo il successo dello scorso anno si conferma per l’estate 2023 il VILLA ADA FESTIVAL,

la rassegna di concerti, eventi, incontri e molto altro che torna anche quest’anno protagonista nella meravigliosa cornice di Villa Ada a Roma.

Il calendario è ancora in via di definizione ma la conferma è arrivata e sia per il 2023 (da fine giugno a settembre) che per il 2024 la Knock srl animerà l’estate romana con una proposta culturale (gratuita per oltre l’80%), voluta e pensata per dare spazio alle diverse arti performative in una delle più belle e importanti location di concerti dell’intera città di Roma.

Ai primi nomi già annunciati si sono aggiunti nuovi appuntamenti:

09 luglio 10 ANNI DI SPAGHETTI UNPLUGGED biglietti disponibili

11 luglio GORAN BREGOVIC and The Wedding & Funeral Band biglietti disponibili

18 luglio GIOVANNI TRUPPI biglietti disponibili

21 luglio GIUDA ingresso gratuito

23 luglio CARO FABER: ROMA CANTA DE ANDRÉ ingresso gratuito

25 luglio MOSTRO biglietti disponibili

26 luglio LES NEGRESSES VERTES biglietti disponibili

05 settembre PAOLA & CHIARA biglietti disponibili

06 settembre SILENT BOB & SICK BUDD biglietti disponibili

16 settembre WOODY ALLEN AND HIS NEW ORLEANS JAZZ BAND biglietti disponibili

14 settembre GALEFFI biglietti disponibili

Info biglietti su https://link.dice.fm/villaada

Come per lo scorso anno, VILLA ADA sarà lo spazio ideale per accogliere tutti coloro che cercheranno, nella calura dell’estate cittadina, uno spazio gratuito, vivibile, fresco dove poter passare un tempo di qualità usufruendo inoltre di una offerta di food & beverage di alto livello (curata da Pastorie https://www.pastorie.it/)

