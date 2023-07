Il 16 luglio a Bordighera (Imperia), presso la rotonda di S. Ampelio, e il 19 luglio a Pratovecchio Stia (Arezzo), presso il Luxury Resort, in occasione di “Aspettando Naturalmente Pianoforte”, si terranno i concerti della pianista e compositrice VERONICA RUDIAN.

L’evento del 16 luglio a Bordighera (rotonda di S. Ampelio – inizio ore 21.30), per volontà della stessa Veronica Rudian, sarà a favore degli alluvionati della città di Faenza.

Il concerto sarà a ingresso gratuito, ma si potrà contribuire con un’offerta libera a sostegno della causa. Sarà inoltre possibile acquistare in loco “Il Viaggio”, il nuovo album di composizioni inedite della pianista, dalla cui quota di vendita verranno devoluti alla causa € 3.00 cd.

Il 19 luglio in occasione di “Aspettando Naturalmente Pianoforte”, presso il Luxury Resort (Pratovecchio Stia – inizio ore 20.00), Veronica Rudian si esibirà live sotto i colori caldi del tramonto per una performance dall’atmosfera magica immersa nella bellezza mozzafiato della valle.

L’accesso al concerto è possibile tramite l’acquisto del biglietto (100 posti disponibili) dal seguente link: https://www.ticketone.it/event/veronica-rudian-fattoria-corsignano-17226722/ o presso il bar Arcobaleno di Pratovecchio.

«Per me è una grandissima emozione potermi esibire live in due occasioni diverse tra loro ma entrambe con un significato speciale per me – afferma Veronica Rudian – A Bordighera, la mia città, di fronte al mare che fin da quando ero bambina ha ispirato le mie composizioni e in Toscana in occasione di “Aspettando naturalmente pianoforte” dove parteciperò per la prima volta non più come allieva ma come artista».

Nel corso delle due serate Veronica Rudian eseguirà, tra le altre composizioni, i sette brani presenti nel suo nuovo album di inediti “IL VIAGGIO”, (http://ada.lnk.to/ilviaggio), distribuito da ADA Music Italy, e già disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming.

L’album guida l’ascoltatore idealmente in un viaggio introspettivo, attraverso i quattro elementi della natura, essenziali per la vita, con uno sguardo alla Luna, che da sempre regola i cicli vitali sulla terra e, materna, vigila da sempre sulle nostre vite.

“IL VIAGGIO” racchiude un mix di vari stili, si passa dal pop alla musica celtica, dal classico fino al contemporaneo.

facebook.com/profile.php?id=100035421776715 – instagram.com/veronica.rudian_music

youtube.com/@official-veronicarudian359 – spoti.fi/3kuyYUY

