Al via la nuova dizi «My Home, my Destiny», intrigante storia di amore, scoperta e accettazione di sé, in onda da lunedì 10 luglio, alle ore 15:45 su Canale 5, dal lunedì al venerdì

Protagonista della serie, Demet Özdemir, la cui partecipazione a Day Dreamer l’ha definitivamente lanciata tra le icone dello star-system turco (16 milioni di follower su Instagram). Özdemir interpreta una donna divisa tra due mondi: quello umile e semplice dell’infanzia e quello lussuoso e ricco di opportunità ricevuto dalla famiglia adottiva.

Tratta da una storia vera, Doğduğun Ev Kaderindir (tit.or.) è l’adattamento televisivo di Camdaki Kiz, bestseller scritto dalla psicologa Gülseren Budayıcıoğlu, che ha raccolto in un libro i racconti di una paziente. Rinnovata per una seconda stagione, «My Home, my Destiny» ha ottenuto il miglior rating di sempre su TV8: il titolo è stato venduto in oltre 70 paesi nel mondo. Prodotta da OGM Pictures, la serie ha battuto diversi record e si è aggiudicata il premio per la miglior sceneggiatura all’International Izmir Festival.

Girata ad Istanbul, la serie si svolge tra Pier Loti, nel distretto di Beykoz, le spiagge del Bosforo, i quartieri di Balat e Eyüp e la costa di Scutari, accanto alla Torre della Fanciulla.

Nel cast, anche Ibrahim Celikkol (Terra Amara, IV stagione). La complicità e l’alchimia tra i due protagonisti, intanto, ha ovunque conquistato le fan base social. Prossima tappa, l’Italia.

Sinossi

Zeynep (Demet Özdemir) è una bimba, la cui vita ha una svolta radicale quando la famiglia per cui la madre lavora come cameriera si offre di adottarla e i suoi genitori accettano la proposta per darle migliori opportunità. Sebbene, nella nuova casa, Zeynep si senta molto amata ha sempre la sensazione di non appartenere a quel mondo.

Anni dopo è una giovane donna, colta e con un futuro promettente: sta completando gli studi universitari ed è fidanza con un giovane facoltoso, con il quale progetta di trasferirsi a Londra. Ma la vita perfetta di Zeynep s’interrompe con la ricomparsa della madre naturale: la donna è decisa a riportarla nel luogo in cui è nata. Nel vecchio quartiere, Zeynep scopre altri valori, apprende nuove lezioni e vive sorprese, come l’incontro con Mehdi (Ibrahim Celikkol), con il quale inizia una storia d’amore che cambia il corso della sua esistenza…

Gli episodi di «My Home, my Destiny» saranno disponibili (anche) su Mediaset Infinity, con tanti contenuti extra.

