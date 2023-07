Martedì 11 luglio 2023 Goran Bregović inaugurerà il suo tour in giro per l’Italia a “Villa Ada Festival”

Riconosciuto a livello internazionale come il più influente compositore, musicista, paroliere, arrangiatore e produttore che abbia impresso la scena musicale balcanica sulla mappa musicale mondiale, BREGOVIĆ torna live nel nostro Paese dopo la pubblicazione dell’ultimo disco “The Belly Button Of The World”.

Il concerto sarà una continuazione del suo viaggio musicale intrapreso fino ad oggi: classico, selvaggio, unico, eclettico e sempre inaspettato.

Dopo il successo dello scorso anno si conferma per l’estate 2023 il VILLA ADA FESTIVAL, la rassegna di concerti, eventi, incontri e molto altro che torna anche quest’anno protagonista nella meravigliosa cornice di Villa Ada a Roma.

Il calendario è ancora in via di definizione ma la conferma è arrivata e sia per il 2023 (da fine giugno a settembre) che per il 2024 la Knock srl animerà l’estate romana con una proposta culturale (gratuita per oltre l’80%), voluta e pensata per dare spazio alle diverse arti performative in una delle più belle e importanti location di concerti dell’intera città di Roma.

Info biglietti su https://link.dice.fm/villaada

Per informazioni e dettagli: www.villaadafestival.it

Altri articoli di Concerti su Dietro La Notizia