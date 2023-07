Il 7 luglio 2023 Albano Carrisi ha ricevuto nella sua abitazione di Cellino San Marco la

statuetta del dio Thot, divinità egizia della scrittura, della scienza e della sapienza, rinvenuta nel mare di Porto Cesareo nel 1932 e divenuta l’Alto Riconoscimento “Virtù e Conoscenza”

La motivazione dell’assegnazione del Premio ad Albano Carrisi è stata letta da Antonio Pasca, Presidente del TAR Puglia e della Giuria Tecnico-Scientifica del “Virtù e Conoscenza”: “Cantautore, attore e viticoltore, per il talento, l’estro, la passione e lo spirito solidale che lo caratterizza, per il suo impegno a favore della vita e dei diritti umani, per la bontà dei sui vini, per aver dato lustro alla terra salentina portando la canzone italiana nel mondo”.

Tra i presenti, Yari Carrisi, figlio di Albano e Romina Power (anche lei insignita 5 anni fa di tale Riconoscimento per il suo impegno politico e sociale a salvaguardia della natura e dell’ambiente), una nutrita rappresentanza dell’Associazione MediterraneaMente APS insieme a Silvia Tarantino e Barbara Paladini, rispettivamente Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Porto Cesareo, le quali hanno ringraziato Albano per il suo modo di essere, per tutto ciò che negli anni ha dato e continua a dare, divenendo ambasciatore della bellezza salentina nel mondo.

Al Bano, visibilmente emozionato e compiaciuto, ha dichiarato di essere onorato di ricevere questo Premio assegnato annualmente alle “Eccellenze Mediterranee” che per genio, estro e talento, ed anche per gli alti valori etici e morali, hanno dato lustro alla propria terra, dichiarando: “Ho sempre amato, difeso la Puglia, la mia terra, che rispetto come una madre; tutt’ora mi impegno a proteggerla, a difenderla per renderla sempre più bella e interessante. Grazie per aver pensato a me e per aver assegnato a me questo prestigioso Premio”.

