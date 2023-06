“L’Isola in Collina”, storica rassegna in provincia di Alessandria, è giunta quest’anno alla sua 28a edizione.

Dal 1992 il festival omaggia il grande artista Luigi Tenco nel paese del Monferrato in cui ha vissuto prima di trasferirsi a Genova: Ricaldone.

E dal 1992 il festival omaggia non solo Tenco ma tutta la canzone d’autore italiana, fil rouge di questa rassegna tra le più longeve d’Italia.

L’edizione 2023, che si svolgerà dal 15 al 24 luglio si allunga di ben sette giorni e apre le porte a generi musicali diversi: Massimo Cotto è il nuovo direttore artistico della rassegna.

Il 15 luglio , prima serata della rassegna, nasce in collaborazione con la numerosa comunità macedone di Ricaldone. Danze popolari con la scuola Kud Vera Jocik cui seguirà il concerto della cantante Elena Velevska considerata la regina del “turbo-folk, grazie alla sua forte presenza scenica è anche una delle artiste più significative del momento in patria.

Fino al 20 luglio il programma è ricco di appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio e delle eccellenze enogastronomiche locali: aperitivi e degustazioni in piazza e nelle cantine, percorsi ed iniziative pensate per immergersi nel paesaggio che circonda e ospita i luoghi del festival attraverso camminate tra le suggestive colline e i vigneti che circondano il paese. Buon cibo, feste in piazza e la musica dei gruppi locali.

Il 16 Luglio è in programma “La Camminata dell’Isola in Collina” alla scoperta delle colline e dei sentieri di Ricaldone organizzata dalle Cantine Rinaldi Vini e Convento dei Cappuccini in collaborazione con il Gruppo di Cammino Maurizio Mondavio.

A seguire verrà offerto un aperitivo in Cantina Rinaldi con intrattenimento del gruppo musicale FalsoTrio, interprete di alcuni dei più raffinati rappresentanti della canzone d’autore italiana da Fred Buscaglione a Jannacci, da De Andre’ all’amatissimo Paolo Conte.

Si continua il 19 Luglio con la 2a edizione della Rassegna Tenco e dintorni con Mauro Brandone e il Jazz Quartet. La serata rievocherà le più belle canzoni di Tenco e dei più famosi cantautori italiani reinterpretate in chiave pop e jazz senza mai tradire la canzone d’autore.

Durante la serata sarà possibile gustare piatti tipici della tradizione contadina ed assaggiare i vini della Cantina San Rocco.

Il 20 Luglio a partire dalle 21.30 nella piazza principale di Ricaldone avrà luogo una festa, offerta da Ca’ di Ven Enoteca Gastronomica e dall’Enosteria Semi di Vino sulle note della cover band locale Non Plus Ultra con il suo repertorio rigorosamente dance. Energici e coinvolgenti propongono una scaletta moderna, tutta da ballare.

Dal 21 al 24 luglio il festival entra nel vivo della programmazione.

Il 21 si inaugura la serie di incontri “Parole e Musica” con Massimo Cotto. Ospite della prima serata il cantautore Filippo Graziani. Secondogenito del padre Ivan, dopo un breve periodo nei Carnera intraprende la carriera solista.

Il suo primo album “Le Cose Belle” del 2014 vince la targa Tenco come migliore opera prima. Ma Filippo ha anche dedicato parte della sua vita professionale a progetti volti a mantenere viva la memoria del padre.

La serata è un omaggio speciale alla carriera dell’indimenticabile Ivan, dagli esordi ai grandi classici con qualche sorpresa inedita.

Protagonista assoluto dell’appuntamento del 22 luglio sarà Morgan, artista tra i più originali e innovativi del panorama musicale italiano ma anche uno dei più grandi conoscitori della musica e della poetica di Luigi Tenco.

Morgan con il suo piano recital compirà un excursus sulla canzone d’autore italiana e internazionale, da Bowie a Battisti, da Battiato a Brian Eno, e i tanto amati Bindi e (ovviamente) Tenco.

Domenica 23 luglio torna Massimo Cotto con “Parole e Musica”: con lui sul palco Enrico Ruggeri. Impossibile non tentare di ripercorre la lunga carriera di quel suo quasi mezzo secolo di musica a Ricaldone Ruggeri presenterà il suo nuovo singolo “Dimentico” un brano sul tema dell’Alzheimer.

Con la sua capacità di creare immagini nitide attraverso le parole e di tradurre in musica gli stati d’animo, Ruggeri ha realizzato un singolo in cui tutte le famiglie che si trovano ad affrontare un caso di Alzheimer possono riconoscere la propria esperienza.

Dopo due mostri sacri della canzone d’autore, “L’Isola in Colina” si conclude, in un simbolico passaggio di testimone, con una giovane cantautrice: FRANCESCA MICHIELIN, che presenta il suo Tour Estivo “L’ESTATE DEI CANI SCIOLTI”.

La cantautrice, 28 anni e in attività da oltre 10 anni, parla con quella leggerezza profonda che solo chi è maturo e consapevole riesce a trasmettere e dice “I Cani Sciolti sono quelli che non stanno dentro uno schema predefinito e qui mi sono presa il lusso di essere me stessa e scrivere testi un po’ più coraggiosi”.

Informazioni per il pubblico:

Associazione Culturale Luigi Tenco – Ricaldone

info@tenco-ricaldone.it

www.facebook.com/IsolainCollinaRicaldone

www.tenco-ricaldone.it

