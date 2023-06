È uscito in digitale “JOY (Unspeakable)” (Columbia Records/Sony Music), il

nuovo singolo del visionario artista, produttore, cantautore, filantropo, stilista e imprenditore PHARRELL WILLIAMS, in collaborazione con il coro gospel della sua amata Hampton Roads Voices Of Fire.

“Lavorare con Pharrell è sempre un’esperienza straordinaria che non solo ti ispira, ma ti spinge a scavare in profondità dentro di te e trovare il meglio che hai da offrire”, afferma il vescovo Ezekiel Williams, fondatore del coro Voices of Fire. “Quando il dream team si è finalmente riunito per questa canzone – Pharrell, Voices of Fire, Pastor Larry George e il sottoscritto – ho capito che quel momento in studio era quello del destino”.

L’incredibile storia delle origini del coro Voices Of Fire è stata raccontata anche attraverso un documentario pubblicato su Netflix, nel quale vediamo il vescovo Ezekiel Williams, lo zio di Pharrell Williams, riunire alcuni dei migliori talenti di Hampton Roads (Virginia) per formare un coro, elevato e caratterizzato dal grande potere della voce umana.

